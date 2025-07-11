Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El noble gesto de Alejandro Estrada que conmovió a sus seguidores, ¿qué hizo?

El actor Alejandro Estrada, dejó ver su lado más humano al revelar detalles del gesto que tuvo hacia un animal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Estrada en MasterChef Celebrity 2024.
El noble gesto que tuvo Alejandro Estrada con una paloma. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, el actor Alejandro Estradallamó la atención en redes sociales al protagonizar un noble gesto que fue aplaudido en redes sociales y que da cuenta de su enorme corazón, pues dio a conocer cómo recibió y cuidó a un animal que terminó el patio de su casa.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el noble gesto de Alejandro Estrada que fue aplaudido en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido actor ha construido una sólida comunidad de miles se seguidores, sorprendió al compartir un video en el que mostró cómo logró rescatar a una paloma que impactó contra una ventana.

Artículos relacionados

"Rescaté un ave que chocó con la ventana y cayó en mi patio... estaba aturdida pero logré ayudarla a recuperarse", fueron las palabras que escribió el también empresario por medio de sus historias en esta red social.

Artículos relacionados

Allí, Estrada dejó ver con detalle la condición de la pequeña ave que resultó con su cabeza golp3ada, específicamente su pico, además de contar que la acogió en su casa para darle algo de comida y cuidarla mientras se recuperaba.

¿Por qué Alejandro Estrada llamó la atención en redes sociales?

Segundos más tarde, el exparticipante de MasterChef Celebrity apareció nuevamente junto al animalito, que esta vez se encontraba posado en una matera al parecer sin fuerzas para tomar el impulso de volar.

Alejandro Estrada en MasterChef Celebrity 2024.
Alejandro Estrada fue aplaudido por gesto con un ave. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, más adelante Alejandro tomó con sus manos el ave que, sorpresivamente elevó sus alas y terminó tomando vuelo en el aire, "lo logramos" escribió junto a la grabación de la palomita.

¿Qué hizo Alejandro Estrada y por qué llamó la atención en redes sociales?

Como era de esperarse, el acto del actor y empresario, desató diversas reacciones entre los internautas, quienes aplaudieron su gran corazón y humanidad, pues no todas las personas tienden a ayudar a los animales en una situación como estás.

Alejandro Estrada en Buen día Colombia.
Alejandro Estrada protagonizó noble gesto. Foto | Canal RCN.

Entretanto, el artista continúa enfocado en sus proyectos y metas personales, además de compartir con sus seguidores algunos de los momentos que vive en su cotidianidad, así como los viajes que realiza a diferentes partes del mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo