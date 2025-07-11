El noble gesto de Alejandro Estrada que conmovió a sus seguidores, ¿qué hizo?

En las últimas horas, el actor Alejandro Estradallamó la atención en redes sociales al protagonizar un noble gesto que fue aplaudido en redes sociales y que da cuenta de su enorme corazón, pues dio a conocer cómo recibió y cuidó a un animal que terminó el patio de su casa.

¿Cuál fue el noble gesto de Alejandro Estrada que fue aplaudido en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido actor ha construido una sólida comunidad de miles se seguidores, sorprendió al compartir un video en el que mostró cómo logró rescatar a una paloma que impactó contra una ventana.

"Rescaté un ave que chocó con la ventana y cayó en mi patio... estaba aturdida pero logré ayudarla a recuperarse", fueron las palabras que escribió el también empresario por medio de sus historias en esta red social.

Allí, Estrada dejó ver con detalle la condición de la pequeña ave que resultó con su cabeza golp3ada, específicamente su pico, además de contar que la acogió en su casa para darle algo de comida y cuidarla mientras se recuperaba.

¿Por qué Alejandro Estrada llamó la atención en redes sociales?

Segundos más tarde, el exparticipante de MasterChef Celebrity apareció nuevamente junto al animalito, que esta vez se encontraba posado en una matera al parecer sin fuerzas para tomar el impulso de volar.

Alejandro Estrada fue aplaudido por gesto con un ave. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, más adelante Alejandro tomó con sus manos el ave que, sorpresivamente elevó sus alas y terminó tomando vuelo en el aire, "lo logramos" escribió junto a la grabación de la palomita.

¿Qué hizo Alejandro Estrada y por qué llamó la atención en redes sociales?

Como era de esperarse, el acto del actor y empresario, desató diversas reacciones entre los internautas, quienes aplaudieron su gran corazón y humanidad, pues no todas las personas tienden a ayudar a los animales en una situación como estás.

Alejandro Estrada protagonizó noble gesto. Foto | Canal RCN.

Entretanto, el artista continúa enfocado en sus proyectos y metas personales, además de compartir con sus seguidores algunos de los momentos que vive en su cotidianidad, así como los viajes que realiza a diferentes partes del mundo.