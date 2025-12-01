Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El inesperado pronunciamiento de Karina García frente a la pelea de Andrea Valdiri contra Yina Calderón

La antioqueña también reveló si le gustaría enfrentarse a una de sus excompañeras de La casa de los famosos Colombia.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
El inesperado pronunciamiento de Karina García frente a la pelea de Andrea Valdiri contra Yina Calderón
El inesperado pronunciamiento de Karina García frente a la pelea de Andrea Valdiri contra Yina Calderón/ Fotos RCN

El próximo sábado 18 de octubre se llevará a cabo el evento de lucha más popular del país cafetero, Stream Fighters, donde reconocidas figuras del medio del entretenimiento nacional pelearán profesionalmente.

Entre los enfrentamientos más anhelados está el que tendrán Karina García y Karely Ruiz, donde ambas han mostrado su compromiso por entrenar y dar un show que esté a la altura del formato y de los fanáticos que desde ya están haciendo sus apuestas por sus favoritas.

Artículos relacionados

El inesperado pronunciamiento de Karina García frente a la pelea de Andrea Valdiri contra Yina Calderón

Otra de las peleas que también está dando mucho de qué hablar en redes sociales es la que tendrán Yina Calderón y Andrea Valdiri, pues recordemos que ambas han protagonizados fuertes polémicas en redes sociales donde han dejado clara su enemistad y esta parece ser la oportunidad perfecta, para por medio de este deporte de pelea, saldar sus cuentas.

Por lo menos, así lo ha dejado claro la barranquillera, quien expresó que este encuentro con la empresaria de fajas le permitirá desahogar todo lo que ha sucedido entre ellas y que incluso irá en representación de todas las personas a las que Calderón les ha "tirado hate" públicamente.

Tanta es la expectativa que hay al respecto, que la propia Karina García rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Canal RCN y reveló quién quiere que gane en esta contienda.

"Yo le voy a Valdiri, porque la voy con ella, me cae superbién, es superdisciplinada y por eso le voy a La Valdiri...", expresó Karina.

Karina García reveló si le gustaría pelear contra una de sus excompañeras de La casa de los famosos Colombia

En medio de la entrevista, también se le preguntó a la paisa sobre si le gustaría tener la posibilidad de cambiar a su contrincante por una de sus excompañeras de reality en La casa de los famosos Colombia, para hacer esa catarsis de la que ha hablado Andrea Valdiri, pero reveló que no, ya que no quiere tener acercamientos con ellas y mucho menos darles el gusto de que puedan irse contra ella.

Sin embargo, dejó claro que sí se está preparando muy juiciosa para su show con Karely y que tiene un gran respeto y admiración por su rival.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Patricia Acosta sobre Martín Elías Talento nacional

Mamá de Martín Elías realizó polémica declaración sobre la muerte del artista

Patricia Acosta dio a conocer qué le dijo al artista Martín Elías antes de su fallecimiento.

Patricia Acosta Talento nacional

Primera esposa de Diomedes Díaz habló en medio de la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz

Patricia Acosta ofreció polémicas declaraciones en medio de la controversia que atraviesan Dayana Jaimes y Lily Díaz.

Luisa Fernanda W mostró las consecuencias en su rostro por el estrés que está padeciendo Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W mostró las consecuencias en su rostro por el estrés que está padeciendo

La creadora de contenido preocupó a sus seguidores al compartir inesperada fotografía de su aspecto.

Lo más superlike

Actores de Hollywood reaccionaron devastados a la muerte de legendaria actriz ganadora del Óscar Talento internacional

Actores de Hollywood reaccionaron devastados a la muerte de legendaria actriz ganadora del Óscar

Hollywood llora la partida de Diane Keaton y colegas y amigos le rindieron tributo a la leyenda.

Zion comunica que se encuentra fuera de peligro. Talento internacional

Zion fue dado de alta, este es el reciente comunicado sobre su salud

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"