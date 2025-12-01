El próximo sábado 18 de octubre se llevará a cabo el evento de lucha más popular del país cafetero, Stream Fighters, donde reconocidas figuras del medio del entretenimiento nacional pelearán profesionalmente.

Entre los enfrentamientos más anhelados está el que tendrán Karina García y Karely Ruiz, donde ambas han mostrado su compromiso por entrenar y dar un show que esté a la altura del formato y de los fanáticos que desde ya están haciendo sus apuestas por sus favoritas.

Artículos relacionados Dayana Jaimes Dayana Jaimes reveló que quisiera ser como el perro con el que fue comparada por Betsy Liliana

El inesperado pronunciamiento de Karina García frente a la pelea de Andrea Valdiri contra Yina Calderón

Otra de las peleas que también está dando mucho de qué hablar en redes sociales es la que tendrán Yina Calderón y Andrea Valdiri, pues recordemos que ambas han protagonizados fuertes polémicas en redes sociales donde han dejado clara su enemistad y esta parece ser la oportunidad perfecta, para por medio de este deporte de pelea, saldar sus cuentas.

Por lo menos, así lo ha dejado claro la barranquillera, quien expresó que este encuentro con la empresaria de fajas le permitirá desahogar todo lo que ha sucedido entre ellas y que incluso irá en representación de todas las personas a las que Calderón les ha "tirado hate" públicamente.

Tanta es la expectativa que hay al respecto, que la propia Karina García rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Canal RCN y reveló quién quiere que gane en esta contienda.

"Yo le voy a Valdiri, porque la voy con ella, me cae superbién, es superdisciplinada y por eso le voy a La Valdiri...", expresó Karina.

Karina García reveló si le gustaría pelear contra una de sus excompañeras de La casa de los famosos Colombia

En medio de la entrevista, también se le preguntó a la paisa sobre si le gustaría tener la posibilidad de cambiar a su contrincante por una de sus excompañeras de reality en La casa de los famosos Colombia, para hacer esa catarsis de la que ha hablado Andrea Valdiri, pero reveló que no, ya que no quiere tener acercamientos con ellas y mucho menos darles el gusto de que puedan irse contra ella.

Sin embargo, dejó claro que sí se está preparando muy juiciosa para su show con Karely y que tiene un gran respeto y admiración por su rival.