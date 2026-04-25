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El emotivo festejo en la familia de Yeison Jiménez por el cumpleaños de su mamá

La familia del fallecido cantante Yeison Jiménez celebró el cumpleaños de su madre en un encuentro familiar lleno de nostalgia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así celebraron en casa de Yeison Jiménez el cumpleaños de su madre.
Así celebraron en casa de Yeison Jiménez el cumpleaños de su madre. (Foto Canal RCN | Freepik).

El entorno familiar del fallecido cantante Yeison Jiménez volvió a ser noticia tras la emotiva celebración del cumpleaños de su madre, una fecha que reunió a sus seres queridos en un ambiente lleno de nostalgia.

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¿Cómo fue el cumpleaños de la madre de Yeison Jiménez?

Durante el pasado viernes 24 de abril, las redes sociales de los familiares de Yeison Jiménez se llenaron de videos y fotografías de la celebración del cumpleaños de su madre, una fecha marcada por la emotividad ante la ausencia del artista fallecido.

Madre de Yeison Jiménez cumple años y recibe conmovedor mensaje
Emotivo mensaje para la madre de Yeison Jiménez en su cumpleaños. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

El festejo se habría realizado en uno de los establecimientos del cantante, donde familiares y amigos cercanos se reunieron para acompañar a la familia en este día especial. Así lo dejó ver Lina Jiménez, hermana del artista, a través de sus historias en Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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A la celebración también asistió la cantante Francy, amiga cercana de la familia, quien puso un toque musical a la noche con algunas de sus interpretaciones. Además, uno de los sobrinos del artista realizó un karaoke de una de sus canciones para dedicársela a su abuela, recordando una tradición que Yeison solía mantener en vida.

La jornada estuvo marcada por gestos de cariño y recuerdos, reflejando cómo la familia continúa compartiendo fechas importantes pese a su ausencia, manteniendo vivo su legado en la música popular colombiana.

¿Qué otra fecha especial ha celebrado la familia de Yeison Jiménez en su ausencia?

Desde el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo, su familia ha celebrado dos fechas especiales. La primera fue el cumpleaños número ocho de su hija Thaliana y la segunda, el cumpleaños de su padre.

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Ambas celebraciones estuvieron marcadas por la nostalgia debido a la ausencia del cantante de música popular, generando emotividad entre sus seguidores.

Por lo pronto, la familia continúa más unida que nunca, especialmente en fechas como esta en la que la nostalgia es más evidente.

El conmovedor mensaje que recibió la madre de Yeison Jiménez
Madre de Yeison Jiménez cumple años y recibe conmovedor mensaje. (Foto/ Freepik)
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