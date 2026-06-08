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Dominica Duque rompe el silencio y cuenta su historia con Alejandro Estrada: "nos deseamos lo mejor"

Dominica Duque llamó la atención en redes sociales tras revelar detalles de su historia con Alejandro Estrada.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Dominica Duque recordó su historia junto a Alejandro Estrada
Dominica Duque mencionó a Alejandro Estrada en sus redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

Tras la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia, los internautas han recordado su vínculo con Dominica Duque. En esta ocasión, la presentadora se pronunció en redes y habló de su historia con el actor.

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¿Cuál es la historia de Dominica Duque y Alejandro Estrada?

La historia entre Dominica Duque y Alejandro Estrada se originó durante el desarrollo de MasterChef Celebrity Colombia en 2024. Allí coincidieron como participantes y comenzaron a interactuar dentro de las dinámicas del programa, lo que con generó una cercanía visible para la audiencia.

Durante el desarrollo del reality, ambos compartieron momentos de apoyo en distintas pruebas y situaciones de competencia. Uno de los más comentados fue cuando Estrada, desde el balcón, la orientó durante un reto, lo que marcó un primer acercamiento entre los dos dentro del formato televisivo.

¿Cuál es la historia de Dominica Duque y Alejandro Estrada?
En redes recuerdan la historia de Dominica Duque y Alejandro Estrada / (Fotos del Canal RCN)

Con el paso de las semanas, la relación fue tomando más fuerza y se hizo evidente fuera de cámaras. Posteriormente, la pareja confirmó su vínculo y apareció junta en eventos públicos, lo que mantuvo el interés de los seguidores del entretenimiento.

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Sin embargo, con el tiempo, ambos anunciaron el final de la relación. En sus declaraciones, señalaron que la separación se dio en buenos términos, sin conflictos ni terceros, y destacaron el respeto mutuo con el que decidieron tomar caminos distintos.

¿Qué dijo Dominica Duque sobre Alejandro Estrada?

Tras la reciente victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026, Dominica Duque volvió a ser mencionada en redes sociales, donde usuarios recordaron nuevamente su historia con el actor.

En medio de esa conversación digital, una internauta hizo referencia a la relación entre ambos y expresó que le gustaba su historia, sugiriendo que aún podría haber una posibilidad entre ellos. El mensaje llevó a la presentadora a responder en los comentarios.

¿Qué dijo Dominica Duque sobre Alejandro Estrada?
Dominica Duque habló sobre Alejandro Estrada en sus redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Dominica Duque explicó que tanto ella como Estrada se desean lo mejor, pero que tomaron la decisión de seguir por caminos diferentes. Su mensaje buscó dejar claridad frente a las interpretaciones que surgieron tras la interacción en redes.

Además, reiteró que la relación terminó en buenos términos y pidió que se respete la decisión tomada, evitando especulaciones adicionales sobre su historia.

Su pronunciamiento volvió a generar reacciones entre internautas, quienes continúan relacionando su vínculo con el reciente triunfo del actor en el reality, manteniendo el tema vigente en redes sociales.

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