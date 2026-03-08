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Despecho a 2 Voces: Jessi Uribe y Paola Jara preparan su gran noche en Bogotá, ¿de qué se trata?

Despecho a 2 Voces reunirá a Jessi Uribe y Paola Jara en Bogotá el 20 de diciembre con su espectáculo musical.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Jessi Uribe y Paola Jara estuvieron de gira con los medios en México
La fan le dio un beso en el cachete a Jessi Uribe (FOTO POR FRAZER HARRISON/ AFP).

Bogotá se prepara para recibir una de las presentaciones más importantes de la música popular colombiana. Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron su llegada al Movistar Arena el próximo 20 de diciembre con un concierto que reunirá las canciones de su proyecto conjunto y los éxitos que han marcado sus carreras.

La presentación llega después del reconocimiento que ha tenido su trabajo colaborativo dentro del género regional colombiano. El espectáculo será una oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo una propuesta que ha logrado posicionarse entre el público nacional e internacional.

¿Qué representa Despecho a 2 Voces para Jessi Uribe y Paola Jara?

El proyecto musical de Jessi Uribe y Paola Jara se convirtió en uno de los lanzamientos más destacados de la música popular colombiana en los últimos años. Su álbum colaborativo fue reconocido por Billboard Latin y Billboard Colombia como una de las producciones más relevantes de 2026.

Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara (Foto por Canal RCN).

El disco está compuesto por 11 canciones en las que ambos artistas unen sus voces para interpretar historias relacionadas con el amor, las rupturas y diferentes emociones que hacen parte de la esencia del género popular.

Después del impacto del álbum y de una gira internacional por Europa, los cantantes regresan a Colombia para cerrar esta etapa con una presentación especial en Bogotá.

¿Cómo será el concierto de Despecho a 2 Voces en el Movistar Arena?

El espectáculo del 20 de diciembre llevará al escenario del Movistar Arena la propuesta que nació con el álbum conjunto. Los asistentes podrán escuchar las canciones de esta producción y algunos de los temas más reconocidos de ambos artistas.

Conoce qué reveló Jessi Uribe sobre su matrimonio con Paola Jara.
Jessi Uribe Foto AFP: Raul Arboleda).

La presentación estará diseñada como un encuentro entre dos voces representativas de la música popular. Jessi Uribe y Paola Jara compartirán escenario en una producción de gran formato que busca ofrecer una experiencia cercana con el público.

Durante sus carreras, ambos intérpretes han logrado conectar con sus seguidores a través de canciones que cuentan historias cotidianas y emociones con las que muchas personas se sienten identificadas.

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