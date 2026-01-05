Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Ospina revela que ya inició su rutina en el 2026 con sus hijos y su trabajo

La modelo y empresaria Daniela Ospina no pierde ni un solo día de este enero del 2026 y así lo demostró en sus redes sociales.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 300 mil seguidores, la bella y reconocida empresaria y modelo colombiana Daniela Ospina reveló que su rutina del 2026 ya empezó y que no se está tomando vacaciones como muchos otros famosos e influencers que sí lo están haciendo.

¿Cómo inició la rutina de Daniela Ospina en el 2026?

Grabándose desde su carro y al lado de su hija Salomé, fruto del amor que alguna vez se tuvo con el futbolista James Rodríguez, Daniela explicó que su rutina ya tuvo que ser retomada y no solo por el ejercicio y la buena alimentación que siempre trata de llevar para mantener su figura, sino también porque sus niños ya entraron al colegio y, de hecho, estaba llevando a Salomé a su lugar de estudios.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel en Halloween
Daniela Ospina y Gabriel Coronel son elogiados por su relación y familia. (AFP: Ivan Apfel)

Además, Daniela contó que ya debe estar terminando de planear todos sus proyectos del año para empezar a ejecutarlos, pues suele empezar con la planeación en diciembre y, desde ya, le está apuntando a cumplir todos sus sueños para este nuevo año.

“Hoy también tengo varias reunioncitas para empezar a terminar de sellar este año, de darle forma, normalmente lo hago en diciembre y empezar la ejecución de lo que se viene este año. Muchas bendiciones, metas claras, sueños siempre en la cabeza, de esos que no te dejan dormir. Muchas bendiciones y, sobre todo, salud que es lo que más necesitamos” comentó la famosa.

Daniela no solo habló de las reuniones que iba a tener para terminar de planear sus proyectos del año, sino que también mostró uno de estos encuentros virtuales en una foto que publicó por este mismo medio unos minutos después de su video.

¿En qué trabaja Daniela Ospina?

Daniela Ospina es actualmente una empresaria, modelo e influencer colombiana, conocida por ser la fundadora de su marca de ropa deportiva y por su presencia activa en redes sociales con contenido sobre estilo de vida, moda y fitness.

Tras su carrera como jugadora profesional de voleibol, se ha enfocado en su trabajo con su marca, colaboraciones publicitarias y apariciones en televisión, incluyendo proyectos como presentadora y creadora de contenido tanto en Colombia como en Estados Unidos. Además, continúa participando en campañas de moda y eventos públicos relacionados con el entretenimiento y el deporte.

Daniela Ospina
Daniela Ospina volvió a las pasarelas en Colombia | Foto Mireya Acierto / Getty Images via AFP.
