Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dani Duke sufrió doloroso accidente casero y mostró cómo quedó parte de su físico

La influenciadora Dani Duke mostró el percance que sufrió en su casa y no ocultó el gran dolor que esta le generó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
¿A qué edad Dani Duke se hizo su primera operación estética?
Dani Duke mostró el percance que sufrió. (Foto del Canal RCN)

La influenciadora Daniela Duque, mejor conocida como Dani Duke le compartió a su comunidad un pequeño percance que sufrió y que le sacó más de una lágrima.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el percance casero que sufrió Dani Duke?

Dani Duke volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un inesperado percance casero que, aunque no pasó a mayores, sí le causó bastante dolor.

La influenciadora compartió con sus seguidores un pequeño accidente casero que, aunque no fue grave, sí le causó bastante dolor.

La influenciadora contó que el percance ocurrió cuando se partió una uña, una situación común que terminó incomodándola más de lo esperado y que decidió mostrar sin filtros en sus redes sociales.

Dani Duke deja en shock a sus seguidores al revelar cómo lucía antes
Dani Duke mostró doloroso percance que sufrió. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo quedó el dedo de Dani Duke tras su accidente casero?

Tras el accidente, Dani Duke mostró el estado de su dedo, dejando ver la uña partida, lo que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Aunque no se trató de una lesión de gravedad, la imagen causó impresión entre algunos usuarios, ya que se veía la uña totalmente partida.

Precisamente, la influenciadora colocó un "Oh no, oh no", dejando ver su tristeza y gran dolor ante el percance que sufrió.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó La Liendra al percance que sufrió Dani Duke?

Hasta el momento, La Liendra no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente que sufrió Dani Duke. Sin embargo, los seguidores de la influenciadora han estado atentos enviándole mensajes.

Sin embargo, la foto de cómo le quedó la uña a Dani Duke ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde algunos han solidarizado con la influenciadora asegurando que se imagina el dolor que sintió, mientras otros, lo han tomado con humor y hasta han catalogado de 'exagerada' la reacción de la influenciadora.

La influenciadora siempre se ha mostrado abierta con su comunidad a compartir detalles de lo que pasa y vive en su día a día, por lo que este tipo de sucesos son más frecuentes de lo que parece en las redes de Dani Duke.

Dani Duke respondió en tono jocoso sobre la ayuda de su pareja al desmaquillarse.
Dani Duke divide opiniones tras mostrar lo que le pasó en una uña. Foto Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy Rendón habló del valor de agradecer. Greeicy

Greeicy Rendón sorprendió con mensaje para sus seguidores: “Cuando el alma duele”

Greeicy compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales y de paso mostró tiernas postales de su hijo Kai.

Arcángel habló claro sobre crianza, límites y acuerdos con sus hijos. Arcángel

Arcángel contó cómo negocia permisos con sus hijos y habló de límites

Arcángel reveló en una entrevista cómo negocia permisos con sus hijos y explicó por qué, en algunos casos, prefiere ofrecer otras opciones.

Yeison Jiménez en el Megaland - Cabina de un avión. Yeison Jiménez

Expiloto de Yeison Jiménez rompió el silencio tras él trágico accidente aéreo, ¿qué reveló?

Camilo Silva, expiloto del cantante Yeison Jiménez hizo un contundente llamado en el que pidió respeto hacia las personas fallecidas.

Lo más superlike

Paola Jara y yeison jimenez Paola Jara

Paola Jara respondió a críticas tras reacción a muerte de Yeison Jiménez

La artista Paola Jara dedicó un contundente mensaje a quienes la han juzgado por su homenaje a Yeison Jiménez.

Juanse Laverde llora al hablar de su vida personal tras cruce con Beba La casa de los famosos

Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?