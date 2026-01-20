Dani Duke sufrió doloroso accidente casero y mostró cómo quedó parte de su físico
La influenciadora Dani Duke mostró el percance que sufrió en su casa y no ocultó el gran dolor que esta le generó.
La influenciadora Daniela Duque, mejor conocida como Dani Duke le compartió a su comunidad un pequeño percance que sufrió y que le sacó más de una lágrima.
¿Cuál fue el percance casero que sufrió Dani Duke?
Dani Duke volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un inesperado percance casero que, aunque no pasó a mayores, sí le causó bastante dolor.
La influenciadora compartió con sus seguidores un pequeño accidente casero que, aunque no fue grave, sí le causó bastante dolor.
La influenciadora contó que el percance ocurrió cuando se partió una uña, una situación común que terminó incomodándola más de lo esperado y que decidió mostrar sin filtros en sus redes sociales.
¿Cómo quedó el dedo de Dani Duke tras su accidente casero?
Tras el accidente, Dani Duke mostró el estado de su dedo, dejando ver la uña partida, lo que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores.
Aunque no se trató de una lesión de gravedad, la imagen causó impresión entre algunos usuarios, ya que se veía la uña totalmente partida.
Precisamente, la influenciadora colocó un "Oh no, oh no", dejando ver su tristeza y gran dolor ante el percance que sufrió.
¿Cómo reaccionó La Liendra al percance que sufrió Dani Duke?
Hasta el momento, La Liendra no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente que sufrió Dani Duke. Sin embargo, los seguidores de la influenciadora han estado atentos enviándole mensajes.
Sin embargo, la foto de cómo le quedó la uña a Dani Duke ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde algunos han solidarizado con la influenciadora asegurando que se imagina el dolor que sintió, mientras otros, lo han tomado con humor y hasta han catalogado de 'exagerada' la reacción de la influenciadora.
La influenciadora siempre se ha mostrado abierta con su comunidad a compartir detalles de lo que pasa y vive en su día a día, por lo que este tipo de sucesos son más frecuentes de lo que parece en las redes de Dani Duke.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike