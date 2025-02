El pasado jueves 6 de febrero, los participantes de La casa de los famosos Colombia iniciaron una actividad en la que deben permanecer amarrados por mínimo menos 24 horas. Adicional a esto, tendrían que recrear una icónica escena de Rigo, la producción de Canal RCN, en la que el ciclista y Michelle Durango se besan. Ahora, los internautas se preguntan: ¿Dani Duke perdonaría a La Liendra si besa a otra participante?

Dani Duke reveló si perdonaría un beso de La Liendra en La casa de los famosos

Antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia, Dani Duke y La Liendra realizaron una llamativa actividad en la que respondieron diversas preguntas relacionadas a su relación y a la participación del influencer en el reality de la vida en vivo.

Dentro de las preguntas que se encontraron en la dinámica, Dani Duke respondió si perdonaría que La Liendra besara a otra participante durante una actividad de actuación dentro de La casa de los famosos Colombia. Ante esto, Duke aseguró que teniendo en cuenta que los participantes no están obligados a llevar a cabo acciones que no quieren realizar, esperaría que La Liendra no lo hiciera.

“Nunca va a ser divertido ver a la persona que tu quieres besarse a alguien más, así sea un reto. Pero como yo sé que allá no los obligan a nada, que te quede claro, que lo pierdas (el reto)”, aseveró.



¿Con quién quedó atado La Liendra en La casa de los famosos y deberá hacer la escena del beso de Rigo y Michelle?

Durante la dinámica, La Liendra quedó emparejado con Melissa Gate para recrear la escena de Rigo y Michelle. Aunque no es obligatorio seguirla al pie de la letra, el beso es uno de los detalles que podría modificarse. Ahora, muchos internautas se preguntan si el creador de contenido acatará la petición de su novia, Dani Duke, y decidirá omitirlo.

Por ahora, todos están a la expectativa. Si no quieres perderte este momento, descarga la app del Canal RCN completamente gratis, o sintoniza el capítulo, emitido de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y los fines de semana a las 8:00 p.m. por la pantalla chica.