La casa de los famosos Colombia 2025 sigue siendo tendencia en redes sociales. Ya va una semana y media desde que se estrenó el reality en vivo en el Canal RCN y los puntos de vista no han cesado.

Son diversas las situaciones que se han presentado en La casa de los famosos Colombia y, a partir de ello, hay quienes han hablado sobre los participantes de esta polémica temporada, así que entre lo más nuevo, la influencerDani Duke se refirió a varios de ellos.

Dani Duke es novia de La Liendra, quien se encuentra dentro de La casa de los famosos Colombia 2025. En un principio, los dos recibieron la propuesta para ser parte del formato de convivencia, pero llegaron a la conclusión de que solo fuese uno.

Como van avanzando los días en el reality, Dani contó sus primeras reacciones al ver las actitudes de varios participantes. Solo Marlon Solórzano es el que, por ahora, no le da buenas vibras a la influencer antioqueña.

De acuerdo con Dani Duke, por obvias razones, opinó del cuarto Agua y dijo que su favorito en La casa de los famosos es La Liendra; lo describió como un ser con un corazón de niño y alma de viejo. No obstante, no opinó lo mismo de Marlon Solórzano.

"A Marlon, siento que hay veces en las que me cae bien y hay veces en las que siento que no está siendo sincero. No sé por qué, no me pregunten por qué. Hay veces en las que me da esa sensación, pero me puedo estar equivocando. Quiero ver un poco más de él para tomar una decisión más segura", expresó Dani Duque.