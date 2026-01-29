Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke admitió que hay algo que aún no logra controlar: "Es inevitable"

Dani Duke sorprendió a sus seguidores al admitir que uno de sus peores hábitos es comer dulces sin control, especialmente chocolate.

¿Qué operaciones estéticas tiene Dani Duke?
Dani Duke habla sobre sus procedimientos estéticos / (Foto del Canal RCN)

Dani Duke volvió a conectar con sus seguidores desde un lugar honesto y sin poses, esta vez al hablar de uno de los hábitos que más le cuesta manejar en su día a día.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido abrió una conversación que muchos no esperaban: su relación con los dulces y, especialmente, con el chocolate, una debilidad que reconoce como uno de sus mayores retos personales.

¿Por qué Dani Duke habló de este hábito sin filtros?

La influencer contó que su gusto por el chocolate va más allá de un antojo ocasional. De hecho, confesó que incluso antes de dormir suele tener una chocolatina cerca, pues es algo que le resulta casi imposible dejar.

"Yo antes de dormir, cuando ya estoy acostadita después de comer siempre me gusta comerme un cuadrito de la chocolatina que tenga en mi nochero."

 

Para ella, este hábito se ha convertido en una especie de refugio cotidiano, una costumbre que reconoce como poco saludable, pero que aún no logra erradicar del todo.

dejó claro que no se trataba de una excusa ni de romantizar el exceso, sino de una confesión honesta sobre un proceso personal que todavía está en construcción.

¿Los dulces esconden algo más profundo para Dani Duke?

Como suele ocurrir en redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer, muchos seguidores se sintieron identificados, asegurando que también tienen hábitos similares y que luchan diariamente con el consumo de azúcar.

Dani Duke junto a Carla Giraldo y Marelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
Dani Duke sorprendió a sus seguidores al admitir que uno de sus peores hábitos es comer dulces. Foto | Canal RCN.

Para ellos, el mensaje de Dani resultó cercano y tranquilizador, pues rompió con la idea de que una vida saludable debe ser estricta e inflexible.

Algunos comentarios apuntaron a que este consumo constante de dulces podría estar relacionado con ansiedad o con una necesidad emocional no resuelta y aunque Dani no confirmó ni negó estas interpretaciones, sí dejó claro que es consciente de que su relación con la comida es un tema que requiere atención y autoconocimiento.

¿Cómo entiende Dani Duke el autocuidado y la imperfección?

Más allá del hábito en sí, Dani Duke aprovechó el momento para reflexionar sobre el proceso de mejorar día a día y aseguró que intenta constantemente encontrar nuevas formas de honrar su cuerpo, sin castigarse ni exigirse resultados inmediatos.

Dani Duke deja en shock a sus seguidores al revelar cómo lucía antes
Dani Duke habló sin filtros sobre autocuidado, imperfecciones y la relación real con la comida. (Foto: Canal RCN)

Reconoció que no todos los días son iguales y que el equilibrio no siempre es fácil de alcanzar, pero insistió en que la clave está en no rendirse, su mensaje giró en torno a la idea de que la perfección no es la meta, sino la constancia y la compasión consigo misma.

