Daiky Gamboa habló claro y envió revelador mensaje a quien lo crítica en redes: “Usted es feliz”

Durante una conversación con el creador de contenido La Grúa, el influencer y DJ Daiky Gamboa expuso una visión directa sobre el comportamiento no tan positivo que suele verse en redes sociales.

¿Qué relación ve Daiky Gamboa entre frustración y comentarios negativos en redes?

Según él, los comentarios negativos no provienen de personas que atraviesan momentos de plenitud, sino de individuos que encuentran en Internet un espacio para descargar frustraciones personales.

Para Gamboa, quien está conforme con su vida no siente la necesidad de señalar a otros ni utilizar las plataformas para generar conflicto.

El creador de contenido explicó que quienes se sienten estables, enfocados en sus proyectos y en paz consigo mismos, rara vez gastan energía en escribir mensajes negativos a desconocidos.

Aseguró que, cuando alguien experimenta bienestar personal, lo habitual es ignorar aquello que no le agrada en lugar de convertirlo en un señalamiento directo público.

A lo largo de la entrevista, Gamboa reconoció que también atraviesa días complejos, marcados por el cansancio o la presión laboral.

Daiky Gamboa responde a quienes lo critican en redes. (Foto: Freepik)

Sin embargo, aclaró que esos momentos no son motivo para convertir las redes sociales en un lugar para descargar emociones, pues su prioridad es mantenerse centrado en sus metas y en el trabajo creativo que lo motiva a diario. Por eso, prefiere celebrar el contenido que le gusta y pasar por alto el que no.

¿Qué hace Daiky Gamboa para evadir los comentarios negativos en redes?

Daiky Gamboa añadió que, en muchos casos, detrás del hate hay personas que viven rutinas pesadas o situaciones emocionales que no han logrado resolver.

Desde su perspectiva, la falta de satisfacción personal puede llevar a algunos usuarios a encontrar en el anonimato un escape momentáneo.

Para él, esa conducta refleja vacíos que no tienen relación con la vida del creador criticado, sino con la de quien escribe el comentario.

En la charla, tanto Gamboa como La Grúa coincidieron en que quienes buscan señalar a otros lo hacen desde un estado emocional distante de la felicidad.

El entrevistador complementó la reflexión señalando que un usuario que consume contenido para informarse, entretenerse o aprender difícilmente siente la necesidad de herir a alguien más.