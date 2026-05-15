Critican a Maluma por cercanía con influencer española tras anunciar que será papá

Maluma volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de aparecer en un video junto a una reconocida influencer española durante su estadía en Medellín.

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Aunque el contenido inicialmente parecía ser una colaboración casual relacionada con probar la gastronomía colombiana, varios usuarios comenzaron a reaccionar a la actitud del cantante y aseguraron que se mostró demasiado cercano con la creadora de contenido.

Los comentarios aumentaron especialmente porque el artista recientemente confirmó que se encuentra viviendo una nueva etapa familiar tras anunciar que será padre por segunda vez.

Maluma desató polémica por actitud con influencer española en video viral (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿Qué subió la influencer española con Maluma?

La influencer española Lola Lolita compartió un video en TikTok junto a Maluma durante una visita que realizó a Medellín.

Según se ha comentado en redes sociales, la creadora de contenido habría viajado a Colombia para participar en un posible proyecto relacionado con el cantante paisa.

En el video, ambos aparecen probando diferentes platos típicos de la gastronomía colombiana.

Entre las preparaciones que degustaron estaban la arepa de choclo, patacón con hogao y queso, empanadas de posta cartagenera y morcilla.

Sin embargo, más allá de la comida, lo que realmente llamó la atención de los usuarios fue la interacción entre ambos durante el video.

Varios internautas aseguraron que el cantante tuvo actitudes “coquetas” con la influencer y comenzaron a comentar algunos momentos específicos de la grabación.

Uno de los fragmentos más comentados fue cuando Lola estaba comiendo una empanada y Maluma le pidió compartir el mismo bocado, pese a que había más comida disponible sobre la mesa.

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¿Cómo reaccionaron las redes ante el video de Lola Lolita y Maluma?

Los comentarios no tardaron en aparecer y muchos usuarios comenzaron a opinar sobre la cercanía entre Maluma y la influencer española.

Algunas personas calificaron al cantante como “coqueto” y “pícaro”, mientras otros aseguraron que no se sentirían cómodos viendo a su pareja actuar de esa manera con otra persona.

Entre los mensajes que circularon en redes se leían opiniones como:

“definitivamente no quisiera un novio como Maluma”, “mi novio comparte comida así con otra y lo dejo” y “Susana es la mujer más fuerte de Colombia”.

Otros usuarios, por el contrario, tomaron el momento con humor y aseguraron que todo hacía parte de la personalidad espontánea del artista.