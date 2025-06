La tensión entre dos de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2 se hizo evidente tras la participación de La Toxi Costeña en un popular pódcast.

En esa entrevista, la cantante costeña compartió detalles de su experiencia en el reality, pero lo que generó mayor revuelo fueron sus declaraciones sobre Cristian Pasquel, con quien mantuvo una estrecha amistad dentro del programa.

¿Por qué La Toxi Costeña criticó a Cristian Pasquel?

En el espacio de conversación, La Toxi fue consultada sobre los participantes que consideró más falsos o “doble cara” dentro del juego. Sin titubeos, mencionó a Lady Tabares, Alerta y Cristian Pasquel, sorprendiendo a muchos seguidores del formato.

La razón, según explicó, tiene que ver con declaraciones que habría escuchado de parte de Cristian en su programa de radio, donde, de acuerdo con ella, él habría hecho comentarios ofensivos sobre su comportamiento en el concurso.

Esto llamó especialmente la atención porque durante la competencia ambos compartieron una cercanía notoria. Fueron vistos en múltiples ocasiones apoyándose mutuamente, lo que llevó a la audiencia a pensar que existía una fuerte amistad, e incluso se llegó a especular sobre una atracción romántica.

Sin embargo, según las declaraciones de La Toxi, ese vínculo no solo se enfrió después del reality, sino que se rompió por completo.

¿Cómo respondió Cristian Pasquel a las críticas de La Toxi Costeña?

Ante la polémica, Cristian Pasquel no tardó en hacer pública su postura. Por medio de un mensaje directo, rechazó las palabras de La Toxi Costeña y pidió respeto. En su declaración, expresó su desconcierto por el trato recibido y aseguró que no mantiene ningún tipo de vínculo con ella.

“No entiendo por qué me insulta, si ya no tenemos contacto alguno”, afirmó. También dejó en claro que no pretende retomar una amistad ni responder más allá de lo dicho. “Yo no puedo estar para alguien que me ataca públicamente y luego espera cercanía. Hay que ser coherentes”, agregó.

Cristian Pasquel le pide respeto a La Toxi Costeña. Foto Canal RCN

Además, Pasquel pidió no ser mencionado más en entrevistas ni redes, asegurando que prefiere cerrar ese capítulo de su vida. “No necesito personas así a mi alrededor”, concluyó.

Las declaraciones de ambos generaron reacciones inmediatas en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios respaldaron la franqueza de La Toxi, otros defendieron el derecho de Cristian a responder y proteger su imagen pública.