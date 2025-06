En medio de una entrevista reciente para un pódcast, La Toxi Costeña volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir opiniones contundentes sobre su paso por La casa de los famosos colombia 2025.

Aunque habló de diversos temas relacionados con su experiencia en el programa, una parte en particular captó la atención de los seguidores: sus comentarios sobre Cristian Pasquel, con quien compartió momentos cercanos durante el reality.

La exconcursante recordó que ambos construyeron una relación de confianza dentro de la casa. Incluso, cuando tuvo la oportunidad de disfrutar de la habitación del líder, lo eligió a él para acompañarla.

Según relató, compartieron conversaciones personales, se apoyaron mutuamente y disfrutaron de una convivencia amistosa. Por eso, le sorprendió enterarse de que Cristian, fuera del programa, había hecho comentarios negativos sobre ella en la emisora donde trabaja.

La Toxi expresó su molestia y decepción, afirmando que esas actitudes no correspondían con el trato que él le dio durante el reality. “Él decía que yo era lo mejor que tenía el programa”.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Karina García y el plan que creó para llevar a Yaya Muñoz a Dubái, ¿qué dijo José?

¿Qué pasó entre La Toxi Costeña y Cristian Pasquel?

Durante el programa, hubo momentos clave que marcaron la relación entre ambos participantes. Aunque en un principio Cristian mostró sorpresa cuando ella usó el poder de resurrección para salvar a otra compañera ‘La Jesuu’, la situación pareció mejorar con el regreso temporal de él a la casa.

No obstante, los recientes comentarios de La Toxi indican que ese lazo ya no existe. Según contó, se enteró de lo que Cristian había dicho de ella, lo que generó confusión y tristeza. Para ella, lo más grave no es la crítica, sino la contradicción entre lo que se vivió en la casa y lo que se ha dicho después.

Las declaraciones reabrieron el debate sobre lo que ocurre cuando termina el reality y los participantes enfrentan la vida real, donde ya no hay cámaras, pero sí consecuencias.

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi Costeña habló del apoyo de Lady Tabares a Altafulla, ¿se decepcionó?

¿Qué dijo La Toxi Costeña de Pasquel tras terminar La casa de los famosos Colombia?

La conversación de La Toxi Costeña no solo puso en evidencia un conflicto personal, sino que también dejó ver cómo algunas relaciones nacidas dentro de la casa no resisten el paso del tiempo ni el impacto de los medios

Cristian Pasquel y La Toxi Costeña fueron muy buenos amigos en La casa de los famosos. Foto Canal RCN

Hasta el momento, Cristian Pasquel no ha respondido públicamente a las declaraciones. Mientras tanto, los comentarios de La Toxi continúan generando reacciones divididas: algunos la respaldan por hablar con franqueza y otros consideran que estas diferencias deberían resolverse en privado.