Cintia Cossio reveló detalles desconocido de la muerte de su papá: "Yef se enojó"

Cintia Cossio contó que Yeferson Cossio estaba enojado con su papá el día que este falleció.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cintia Cossio y Yeferson Cossio
Cintia Cossio reveló detalles de Yeferson Cossio y su papá/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus millones de fanáticos detalles desconocidos del fallecimiento de su papá.

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su papá?

En entrevista en el podcast 'Vos Podés' la creadora de contenido fue interrogada sobre qué cambiaría en su historia, a lo que detalló que no se arrepiente de nada, pero cambiaría el pleito que tuvieron su papá y su hermano Yeferson Cossio cuando su padre falleció.

Cintia Cossio sobre su papa

Según contó a su papá le gustaba tomar bastante y ellos trataban de imponerle a él que no bebiera tanto, por lo que, su padre llegó al punto de irse a tomar bajo mentiras.

"Él se fue a beber a escondidas y Yef se enojó, no fue una discusión fuerte, sino como cuando uno se enoja con alguien para que aprenda y cuando mi viejo murió, que llegó borrachito a mi casa, a él le dio muerte cerebral, yo le dije a Yef y él creyó que se estaba haciendo para que no lo regañáramos", contó.

Indicó que cuando ya el paisa confirmó que en realidad sí había fallecido fue para ella muy difícil ver lo mucho que sufrió con su partida porque para él su papá era su héroe.

"Yo siento que al sol de hoy él todavía no se ha recuperado de eso porque Yef adoraba a mi papá, mi papá fue muy bueno con él en lo que pudo y para él eso ha sido muy difícil", agregó.

Ver desde la hora:

¿Qué aprendió Cintia Cossio del pleito entre Yeferson Cossio y su papá?

La influenciadora indicó que dicha situación aprendió que no hay que irse a los extremos con las personas, pues es difícil no enojarse, pero destacó que uno debe aconsejar desde el amor y estar ahí para las personas sin tratar de imponerles nada.

Cintia Cossio sobre Yeferson Cossio y su padre

Tras su confesión, miles de internautas destacaron la difícil situación que vivieron y destacaron lo mucho que los admiran por su sorprendente historia de superación.

Por ahora, Cintia Cossio se encuentra en la promoción de su libro donde destapa detalles de su infancia y su vida antes de las redes sociales.

