El mundo de la música en español se mantiene atento tras conocerse la hospitalización de una de sus figuras más emblemáticas del rock latino, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y la industria musical.

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¿Quién es el reconocido cantante de rock en español que se encuentra hospitalizado?

Se trata del músico argentino Charly García, considerado una de las leyendas más influyentes del rock en español por su extensa trayectoria y aporte a la música latinoamericana.

De acuerdo con información entregada por su entorno familiar, el artista de 74 años fue ingresado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en Buenos Aires, donde fue sometido a un procedimiento médico relacionado con su salud renal.

Según reportes de medios locales y fuentes cercanas al entorno del músico, la intervención se realizó de manera programada el pasado 21 de abril.

El procedimiento consistió en una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se retira una parte del riñón afectado con el objetivo de conservar la mayor funcionalidad posible del órgano.

Charly García se encuentra hospitalizado tras procedimiento médico. (Foto PABLO PORCIUNCULA / AFP)

¿Cómo evoluciona la salud de Charly García?

Aunque la noticia generó preocupación inicial entre sus seguidores, personas cercanas al entorno del artista han señalado que el procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones y que su evolución ha sido positiva.

En declaraciones dadas por medios de televisión argentinos, se explicó que la intervención no fue de carácter inesperado, sino parte de un proceso médico ya programado, teniendo en cuenta las condiciones de salud previas del cantante.

También se indicó que el artista permanece bajo observación médica constante debido a su estado general y a otras condiciones asociadas.

De acuerdo con esta información, el objetivo del equipo médico es mantener al músico internado durante algunos días más para asegurar una recuperación adecuada y monitorear su evolución postoperatoria.

Fuentes cercanas han señalado que el cantante se encuentra estable, con buena respuesta al tratamiento y en recuperación dentro del centro médico. Además, su entorno habría buscado manejar la información con discreción para evitar alarmar a sus seguidores.

Por ahora, se espera que su evolución continúe de manera favorable y que pueda recibir el alta médica en los próximos días.