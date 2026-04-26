Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Legendario cantante de rock en español es hospitalizado por grave quebranto de salud: ¿quién es?

El icónico cantante de rock en español fue hospitalizado tras un procedimiento médico y sigue bajo observación

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Legendario cantante de rock en español es hospitalizado por quebranto de salud y genera preocupación
Estado de salud de una leyenda del rock en español mantiene en alerta a sus seguidores (Foto Freepik)

El mundo de la música en español se mantiene atento tras conocerse la hospitalización de una de sus figuras más emblemáticas del rock latino, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y la industria musical.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido cantante de rock en español que se encuentra hospitalizado?

Se trata del músico argentino Charly García, considerado una de las leyendas más influyentes del rock en español por su extensa trayectoria y aporte a la música latinoamericana.

De acuerdo con información entregada por su entorno familiar, el artista de 74 años fue ingresado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en Buenos Aires, donde fue sometido a un procedimiento médico relacionado con su salud renal.

Según reportes de medios locales y fuentes cercanas al entorno del músico, la intervención se realizó de manera programada el pasado 21 de abril.

El procedimiento consistió en una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se retira una parte del riñón afectado con el objetivo de conservar la mayor funcionalidad posible del órgano.

Charly García es hospitalizado por quebranto de salud
Charly García se encuentra hospitalizado tras procedimiento médico. (Foto PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo evoluciona la salud de Charly García?

Aunque la noticia generó preocupación inicial entre sus seguidores, personas cercanas al entorno del artista han señalado que el procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones y que su evolución ha sido positiva.

En declaraciones dadas por medios de televisión argentinos, se explicó que la intervención no fue de carácter inesperado, sino parte de un proceso médico ya programado, teniendo en cuenta las condiciones de salud previas del cantante.

También se indicó que el artista permanece bajo observación médica constante debido a su estado general y a otras condiciones asociadas.

De acuerdo con esta información, el objetivo del equipo médico es mantener al músico internado durante algunos días más para asegurar una recuperación adecuada y monitorear su evolución postoperatoria.

Fuentes cercanas han señalado que el cantante se encuentra estable, con buena respuesta al tratamiento y en recuperación dentro del centro médico. Además, su entorno habría buscado manejar la información con discreción para evitar alarmar a sus seguidores.

Por ahora, se espera que su evolución continúe de manera favorable y que pueda recibir el alta médica en los próximos días.

Estado de salud de Charly García
Estado de salud de Charly García genera atención tras ser hospitalizado (Foto PABLO PORCIUNCULA / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de J Balvin enternece con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio Ryan Castro

Hijo de J Balvin enterneció al enviarle un mensaje a Ryan Castro tras lograr su primer estadio

Río, el hijo de J Balvin conmovió luego de dedicarle un mensaje especial a Ryan Castro, tras el importante logro del cantante.

Laura Barjum preocupa a sus seguidores al mostrar lesión en una de sus manos Laura Barjum

Laura Barjum preocupa a sus seguidores al mostrar lesión en una de sus manos: ¿qué le pasó?

Laura Barjum mostró en redes que tiene una lesión en su mano y explicó cómo ha afectado su rutina diaria

El video de Luis Alfonso en tobogán de colores alarmó a muchos, ¿por qué? Talento nacional

Luis Alfonso se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿por qué?

Luis Alfonso se lanzó de un tobogán de colores y generó preocupación, pues semanas atrás una joven murió en uno similar.

Lo más superlike

Expareja de Tebi Bernal rompe el silencio tras polémica: “han sido días difíciles” La casa de los famosos

Expareja de Tebi Bernal rompe el silencio tras polémica: “han sido días difíciles”

Alejandra Salguero habló en redes tras la polémica de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón quedó en el centro de la polémica por escena con presentadora mexicana Yina Calderón

Yina Calderón protagonizó tenso momento con presentadora mexicana | VIDEO

Modelo fallece tras caer de un piso 13 Viral

Reconocida modelo fallece tras caer de un piso 13 y su pareja es hallada sin vida horas después: esto se sabe

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue?

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?