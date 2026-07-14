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Carabin3 cerrará su primera gira nacional con concierto gratuito en Medellín

Carabin3 llegará a Medellín para finalizar su gira nacional con una presentación muy importante.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
¿Qué ocurrió en el concierto de Luis Alberto Posada en Cali?
(Foto de Freepik)

Después de visitar 13 ciudades del país y reunir a más de 10.000 asistentes, Carabin3 regresará a Medellín para finalizar el Desde el Cora Tour, la primera gira nacional de su carrera.

El artista urbano de 19 años escogió la ciudad donde inició su proceso musical para realizar un concierto gratuito el próximo 25 de julio en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco.

La presentación, programada para las 4:00 p. m., busca reunir a más de 3.000 personas en un encuentro que servirá como cierre de una etapa importante para el cantante. El evento estará abierto para mayores de 14 años y contará con invitados especiales que serán anunciados próximamente.

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¿Cómo fue la gira nacional de Carabin3 y qué ciudades visitó?

El recorrido del Desde el Cora Tour marcó el primer acercamiento de Carabin3 con escenarios de diferentes regiones de Colombia. Durante la gira, el artista presentó su propuesta musical en ciudades como Yopal, Villavicencio, Bogotá, Montería, Barranquilla, Popayán, Tuluá, Cali, Cúcuta y Bucaramanga, entre otras.

Las presentaciones permitieron que el cantante fortaleciera la relación con su público y ampliara su presencia dentro de la escena urbana colombiana. La respuesta de los asistentes se reflejó en la convocatoria lograda durante el recorrido, con miles de personas que acompañaron cada fecha del tour.

La gira también representó un paso importante dentro de la carrera de un artista que ha construido su proyecto de manera independiente.

Antes de consolidarse en Colombia, Carabin3 comenzó a desarrollar su propuesta musical mientras vivía en Kentucky, Estados Unidos, donde empezó a trabajar en sus primeras canciones.

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¿Por qué Carabin3 eligió Medellín para terminar su gira?

Medellín tendrá un significado especial dentro del cierre del tour, ya que fue la ciudad donde Carabin3 comenzó a construir su camino artístico.

Por esta razón, el cantante decidió regresar al lugar que considera parte fundamental de su historia para compartir esta fecha con sus seguidores.

El Teatro al Aire Libre Carlos Vieco será el escenario elegido para esta presentación gratuita. La organización habilitó un registro previo para los asistentes a través de la plataforma oficial del evento, con el objetivo de facilitar el ingreso del público.

Para el artista, este concierto representa una forma de agradecer el apoyo recibido durante su trayectoria y especialmente durante el recorrido nacional.

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