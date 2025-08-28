Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cara Rodríguez reveló cómo es la relación de su novio con sus hijos

Cara Rodríguez habló de la relación de su pareja con sus dos hijos, los pequeños que tuvo con Beéle.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cara Rodríguez y Beéle
Cara Rodríguez y habló de la relación de sus hijos con su actual pareja/Buen Día, Colombia/AFP: Romain Maurice

La influenciadora Cara Rodríguez reveló a sus fanáticos cómo es la relación de su novio con sus dos hijos Ethan y Paolo, fruto de su pasado matrimonio con el cantante Beéle.

Artículos relacionados

¿Cómo se llevan los hijos de Cara y Beéle con el novio de la influenciadora?

A través de las historias en la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, donde tiene casi dos millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre cómo se llevan sus hijos con su actual pareja, el productor musical Jake Castro.

Beéle y sus hijos con pareja de Cara Rodríguez

Según reveló, los tres sostienen una muy buena relación, tanto así que el hombre está involucrado en el proceso de educación de los niños.

"Se llevan increíble. Juan es como su amigo, juega con ellos, les dedica tiempo, les enseña, siempre tenemos planes para que ellos se motiven", confesó.

Destacó que, ahora están en la tarea de enseñarle a Ethan a soltarse y confiar más en él mismo porque a ella le daba mucho miedo muchas cosas, pero con Juan las hacen juntos para que ellos se sientan acompañados.

En cuanto a Paolo lo están involucrando mucho en el deporte porque está súper suelto, le gusta bailar y la música.

"Juan es un angelito que nos regaló papá Dios para llenarnos de muchos amor y complementar nuestro hogar, así no estemos juntos del todo", agregó.

Tras su revelación, logro diversas opiniones entre los fanáticos, donde muchos elogiaron dicha relación, mientras que otros no dudaron en aconsejarla al respecto.

Artículos relacionados

¿Beéle comparte con sus hijos?

El artista, al parecer, sostiene una relación distante actualmente con sus dos pequeños debido a los pleitos legales en los que se encuentra con la influenciadora luego de su polémica ruptura.

Beele lejos de sus hijos

Cabe destacar que, sus diferencias se dieron en mayor frecuencia mediática luego de que la creadora de contenido diera a conocer detalles de lo que habría sido su romance con el artista en el podcast de Un tal Fredo, que causó revuelo entre los internautas, donde algunos la llenaron de mensajes de apoyo, mientras que otros no tardaron en criticarla.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Avendaño Sofía Avendaño

Sofía Avendaño genera debate al decir que la ciencia médica le ha funcionado | FOTOS

Sofía Avendaño recalcó que quienes la critican no podrán con ella, así lo demostró en su más reciente post.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina conmovió en redes al hablar de su amistad con Valeria, esto dijo

Valentina Taguado abrió su corazón y le contó a sus seguidores cuánto significa su amistad con Valeria Aguilar.

Yina Calderón y Aida Victoria Merlano Yina Calderón

Yina Calderón le respondió sin filtro al esposo de Aida Merlano: "Ella no es una santa"

Yina Calderón le contestó al esposo de Aida Victoria Merlano tras responderle luego de desatar rumores de una posible infidelidad.

Lo más superlike

Valentina Taguado, Muchelle Ruillard MasterChef Celebrity Colombia

¿Hubo reconciliación entre Valentina Taguado y Michelle en MasterChef? Salió a la luz la verdad

¡Por fin! Valentina Taguado se pronunció y reveló la verdadera relación que tiene con Michelle Rouillard.

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Fenómeno astronómico único: la Luna de sangre cerrará el calendario de eclipses de este 2025. Viral

¿Cuándo y dónde ver la última “Luna de sangre” del 2025? esto dicen los expertos

Yina Calderón, la Toxi Costeña, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón y la Toxi Costeña lanzan pullas a Karina y Altafulla en su nueva canción

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón