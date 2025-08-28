Cara Rodríguez reveló cómo es la relación de su novio con sus hijos

La influenciadora Cara Rodríguez reveló a sus fanáticos cómo es la relación de su novio con sus dos hijos Ethan y Paolo, fruto de su pasado matrimonio con el cantante Beéle.

¿Cómo se llevan los hijos de Cara y Beéle con el novio de la influenciadora?

A través de las historias en la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, donde tiene casi dos millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre cómo se llevan sus hijos con su actual pareja, el productor musical Jake Castro.

Según reveló, los tres sostienen una muy buena relación, tanto así que el hombre está involucrado en el proceso de educación de los niños.

"Se llevan increíble. Juan es como su amigo, juega con ellos, les dedica tiempo, les enseña, siempre tenemos planes para que ellos se motiven", confesó.

Destacó que, ahora están en la tarea de enseñarle a Ethan a soltarse y confiar más en él mismo porque a ella le daba mucho miedo muchas cosas, pero con Juan las hacen juntos para que ellos se sientan acompañados.

En cuanto a Paolo lo están involucrando mucho en el deporte porque está súper suelto, le gusta bailar y la música.

"Juan es un angelito que nos regaló papá Dios para llenarnos de muchos amor y complementar nuestro hogar, así no estemos juntos del todo", agregó.

Tras su revelación, logro diversas opiniones entre los fanáticos, donde muchos elogiaron dicha relación, mientras que otros no dudaron en aconsejarla al respecto.

¿Beéle comparte con sus hijos?

El artista, al parecer, sostiene una relación distante actualmente con sus dos pequeños debido a los pleitos legales en los que se encuentra con la influenciadora luego de su polémica ruptura.

Cabe destacar que, sus diferencias se dieron en mayor frecuencia mediática luego de que la creadora de contenido diera a conocer detalles de lo que habría sido su romance con el artista en el podcast de Un tal Fredo, que causó revuelo entre los internautas, donde algunos la llenaron de mensajes de apoyo, mientras que otros no tardaron en criticarla.