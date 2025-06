París dio a la historia de la música un espectáculo extremadamente emocionante este jueves 19 de junio en la noche, cuando los artistas más contemporáneos de hoy combinaron sus voces. Beyoncé también hizo esperar a sus miles de fans, ya que trajo como invitada especial, a Miley Cyrus , en el escenario del Stade de France en París, Francia, como parte de su anticipada gira Cowboy Carter Tour.

La canción, lanzada bajo el sello discográfico que ambos artistas comparten, evoca la clásica estética americana de películas donde los protagonistas huyen por carreteras desérticas.

Desde horas antes del concierto, las redes sociales se activaron con rumores y fotografías de los ensayos, donde se podía ver a Beyoncé y Miley preparándose para este momento tan esperado. La expectativa creció exponencialmente, anticipando una noche que prometía ser inolvidable.

Cuando comenzó su espectáculo, Beyoncé dio una pista de que la noche sería algo fuera de lo común. La reina del pop fue acompañada en el escenario por Miley Cyrus para colaborar en este gran homenaje a la juventud y al tipo de amor que no tiene ataduras, pero sí mucha retroalimentación . Se podía sentir el entusiasmo de la multitud mientras todos desde la primera fila hacia arriba seguían cada palabra.

¿Es la primera vez que Miley Cyrus y Beyoncé cantan juntas en el escenario?

Aunque ver a Miley Cyrus unirse a Beyoncé en París puede parecer un espectáculo único en la vida, las dos cantantes ya han compartido el escenario antes. Ambas aparecieron juntas en la gala benéfica Stand Up To Cancer de 2008 , y cantaron "Just Stand Up" con grandes de la música como Mary J. Blige, Rihanna y Mariah Carey. El recuerdo nunca se fue, y muchos años después Miley recuerda con emoción haber conocido a Beyoncé y Rihanna, a quienes consideraban las mujeres más poderosas del mundo.

Miley se ha referido a Beyoncé en diferentes entrevistas como una "diosa" y ha dicho que ha estado verdaderamente agradecida por haber trabajado y tenido la oportunidad de compartir el escenario con ella.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Miley Cyrus?

Aparte de sus colaboraciones musicales, Miley Cyrus está en un frenesí creativo en este momento. Durante los últimos meses, la artista ha estado encerrada en el estudio, creando material para su nuevo álbum visual. Esta es una idea experimental inspirada en grandes piezas conceptuales como "The Wall" de Pink Floyd, que resultará en una oferta artística innovadora y visualmente atractiva. Además, en su vida privada, se sabe que Miley saldrá con el músico Maxx Morando desde noviembre de 2021.

¿Qué significa esta colaboración para la gira Cowboy Carter de Beyoncé?

Esta invitación a Miley, para ser parte de The Cowboy Carter , es un gran salto, y ahora la siguiente pregunta es ¿quién será la próxima estrella invitada durante la gira?, una de sus pistas más esperadas que trae una nota de novedad y sorpresa a un espectáculo que ya está haciendo titulares en todo el mundo por su mezcla única de géneros musicales.

Después de su debut en la capital francesa, la gira The Cowboy Carter recorrerá algunas de las principales ciudades de Europa como Ámsterdam y Edimburgo, cruzando el Atlántico para llevar el espectáculo a Estados Unidos, Canadá y España, donde terminará con una serie de conciertos muy especiales.

La presencia de Miley Cyrus en el primer espectáculo emocionó a los fans y mostró que habrá muchas más sorpresas y momentos inolvidables causando que la gente estuviera aún más emocionada por los próximos shows de Beyoncé .