Sony Music Vision y Trafalgar Releasing han anunciado el regreso de Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII, la histórica película de concierto que capturó a la banda en una de sus presentaciones más emblemáticas.

El filme, dirigido por Adrian Maben, ha sido restaurado a partir del negativo original en 35 mm, permitiendo una calidad visual sin precedentes.

Además, el audio ha sido mejorado con una nueva mezcla realizada por Steven Wilson, ofreciendo una experiencia inmersiva para los seguidores de la banda.

Un estreno global con tecnología de vanguardia

A partir del 24 de abril, la película podrá verse en cines, brindando la oportunidad de revivir el concierto con una calidad audiovisual renovada. La restauración en 4K permite destacar los detalles del anfiteatro romano de Pompeya, donde Pink Floyd realizó esta presentación sin público en 1971.

La nueva mezcla de sonido, que utiliza tecnología de última generación, resalta cada instrumento y cada efecto sonoro con una nitidez excepcional. "Echoes", "A Saucerful of Secrets" y "One of These Days" son algunas de las piezas que podrán escucharse con mayor profundidad y fidelidad.

Un lanzamiento complementado con nuevo material

Junto con el estreno cinematográfico, Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music, lanzará un álbum en vivo titulado Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII.

Estará disponible a partir del 2 de mayo en diversos formatos, incluyendo CD, vinilo, Blu-ray, DVD y Dolby Atmos, lo que permitirá a los fanáticos disfrutar del concierto en diferentes plataformas con una calidad de sonido optimizada.

Además, se ha publicado un videoclip restaurado de "Echoes", que ofrece un adelanto de la renovada calidad de imagen y sonido de esta producción histórica.

Un concierto que marcó la historia de Pink Floyd

La película, grabada en octubre de 1971, documenta la presentación de Pink Floyd en el antiguo anfiteatro de Pompeya, convirtiéndose en una pieza clave en la historia del rock.

Filmado sin público, el espectáculo capturó a la banda en un formato experimental, previo a su ascenso como una de las agrupaciones más influyentes del siglo XX.

Esta versión restaurada no solo resalta la calidad técnica de la producción original, sino que también permite a una nueva generación de espectadores descubrir la esencia de Pink Floyd antes del lanzamiento de The Dark Side of the Moon.

Con su estreno en cines y el lanzamiento del álbum, Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII reafirma su lugar como un testimonio visual y sonoro de una era clave en la música rock.