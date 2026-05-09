Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Betzabeth se abre paso en la gira de Blessd por EE. UU., ¿qué pasó?

Betzabeth participa como invitada en el tour de Blessd y fortalece su carrera con el estreno de “Así Así”.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Música
Imagen de Freepik

La artista barranquillera Betzabeth vive una etapa de mayor visibilidad dentro y fuera de Colombia. La cantante ha participado como invitada especial en varias fechas de El Mejor Hombre del Mundo, la gira que Blessd realiza por Estados Unidos.

Su presencia en este tour le ha permitido presentarse ante nuevos públicos y mostrar una propuesta musical influenciada por el Caribe colombiano, el afrobeat y los sonidos urbanos.

¿Qué papel tiene Betzabeth en la gira de Blessd?

Betzabeth ha hecho parte de distintas presentaciones del tour de Blessd en Estados Unidos, una gira que incluye ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Atlanta y Miami. Para una artista en crecimiento, estar en este tipo de escenarios representa una oportunidad importante para ampliar su audiencia.

Blessd confirmó que ya falta poco para el nacimiento de su hijo
Blessd (Foto Mike Coppola / AFP)

La invitación a la gira llega en un momento clave para Betzabeth, quien viene construyendo una identidad propia dentro de la nueva música colombiana. Su estilo combina elementos urbanos, afrobeat y una imagen ligada a Barranquilla, ciudad que influye en su manera de cantar, bailar y presentar su música.

Artículos relacionados

¿Quién es Betzabeth y por qué la llaman “La Sirena Caribeña”?

Betzabeth es una cantante barranquillera que ha venido ganando espacio en la escena musical nacional. Su propuesta se apoya en la energía del Caribe, los ritmos bailables y una imagen femenina fuerte, cercana al mar, al movimiento y a la cultura de la costa.

El nombre de “La Sirena Caribeña” se ha asociado con su proyecto artístico por la conexión que tiene con el Caribe colombiano. Esta identidad no solo aparece en su imagen, sino también en el sonido de sus canciones, donde mezcla influencias tropicales con tendencias actuales de la música latina.

Artículos relacionados

¿Qué presenta Betzabeth con su canción “Así Así”?

El actual momento de Betzabeth coincide con el lanzamiento de “Así Así”, su más reciente sencillo junto a Denezzz. La canción es una apuesta por el afrobeat colombiano hecho desde Barranquilla, con una producción moderna y un tono romántico.

El tema habla de un amor sincero, tranquilo y real. Su letra está pensada para quienes buscan una canción para dedicar, pero también mantiene un ritmo bailable que la acerca a las nuevas tendencias afro que vienen creciendo en Latinoamérica.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karola y Eidevin López reaparecen en redes tras varias semanas alejados: ¿sigue el shippeo? La casa de los famosos

Karola y Eidevin López reaparecen en redes tras varias semanas alejados: ¿sigue el shippeo?

Tras su paro por La casa de los famosos Col, Karola Alcendra y Eidevin López ocultan los rumores tras reaparecer juntos en redes.

Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó sus complicaciones de salud: ¿quién es? La casa de los famosos

Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó sus complicaciones de salud: ¿quién es?

Famosa actriz colombiana y exparticipante de MasterChef confesó el crítico estado de salud que enfrentó.

Reconocido actor presumió la que sería su nueva relación con un hombre en sus redes: ¿quién? Talento nacional

Reconocido actor presumió la que sería su nueva relación con un hombre en sus redes: ¿quién?

Famoso actor divide opiniones tras compartir una romántica fotografía junto a un hombre que sería su nuevo novio.

Lo más superlike

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocida celebridad en medio de un accidente: ¿qué le ocurrió? Talento internacional

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocida celebridad en medio de un accidente: ¿qué le ocurrió?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de un reconocido exfutbolista en medio de un trágico hecho.

El Jefe les hizo una contundente advertencia a los participantes: ¿qué les dijo? La casa de los famosos

El Jefe les hizo una contundente advertencia a los participantes: ¿qué les dijo?

Germán Vargas Lleras tuvo varios cargos públicos en Colombia. Salud

Germán Vargas Lleras: la enfermedad que padecía y que marcó sus últimos años

Blessd compartió el momento en el que conoció a Lionel Messi Blessd

Blessd reveló que cumplió uno de sus sueños tras conocer a Lionel Messi; así mostró el momento

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia