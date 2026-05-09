Betzabeth se abre paso en la gira de Blessd por EE. UU., ¿qué pasó?

La artista barranquillera Betzabeth vive una etapa de mayor visibilidad dentro y fuera de Colombia. La cantante ha participado como invitada especial en varias fechas de El Mejor Hombre del Mundo, la gira que Blessd realiza por Estados Unidos.

Su presencia en este tour le ha permitido presentarse ante nuevos públicos y mostrar una propuesta musical influenciada por el Caribe colombiano, el afrobeat y los sonidos urbanos.

¿Qué papel tiene Betzabeth en la gira de Blessd?

Betzabeth ha hecho parte de distintas presentaciones del tour de Blessd en Estados Unidos, una gira que incluye ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Atlanta y Miami. Para una artista en crecimiento, estar en este tipo de escenarios representa una oportunidad importante para ampliar su audiencia.

Blessd (Foto Mike Coppola / AFP)

La invitación a la gira llega en un momento clave para Betzabeth, quien viene construyendo una identidad propia dentro de la nueva música colombiana. Su estilo combina elementos urbanos, afrobeat y una imagen ligada a Barranquilla, ciudad que influye en su manera de cantar, bailar y presentar su música.

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¿Quién es Betzabeth y por qué la llaman “La Sirena Caribeña”?

Betzabeth es una cantante barranquillera que ha venido ganando espacio en la escena musical nacional. Su propuesta se apoya en la energía del Caribe, los ritmos bailables y una imagen femenina fuerte, cercana al mar, al movimiento y a la cultura de la costa.

El nombre de “La Sirena Caribeña” se ha asociado con su proyecto artístico por la conexión que tiene con el Caribe colombiano. Esta identidad no solo aparece en su imagen, sino también en el sonido de sus canciones, donde mezcla influencias tropicales con tendencias actuales de la música latina.

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¿Qué presenta Betzabeth con su canción “Así Así”?

El actual momento de Betzabeth coincide con el lanzamiento de “Así Así”, su más reciente sencillo junto a Denezzz. La canción es una apuesta por el afrobeat colombiano hecho desde Barranquilla, con una producción moderna y un tono romántico.

El tema habla de un amor sincero, tranquilo y real. Su letra está pensada para quienes buscan una canción para dedicar, pero también mantiene un ritmo bailable que la acerca a las nuevas tendencias afro que vienen creciendo en Latinoamérica.