En las últimas semanas Beéle ha liderado el listado de los álbumes y canciones más sonadas a nivel global tanto en plataformas como Spotify y YouTube, sin embargo, entre tantos shows y presentaciones, sus fanáticos se han cuestionado si vale la pena pagar por un concierto de él, ya que hizo Sold Out en las cuatro fechas programadas para su show en Bogotá.

Beéle se subió al escenario enfermo de la voz y recibió críticas

Esta es una de las preguntas que se han hecho sus fanáticos en los últimos días, luego de que se han viralizado varios videos de su presentación en La feria ganadera en Montería, pues en los clips se escucha que el cantante no está dando lo mejor que tiene de su voz y hasta se le escucha algo distorsionada.

“Señal para no pagar por un concierto de Beéle”, fue el mensaje de una de las asistentes al evento en el que cantó el artista, sin embargo, en los comentarios del TikTok muchos usuarios lo defendieron ya que él mismo comentó que no estaba bien de su voz y aún así no quiso cancelar el concierto, de hecho, él mismo lo aclaró en sus historias en Instagram, en donde especificó que tuvo que ser atendido por un médico.

Beéle hizo Sold Out en cuatro fechas para su concierto en Bogotá

El pasado lunes 16 de junio salieron a la venta las boletas para el concierto de Beéle en el Movistar Arena en Bogotá y ese mismo hizo Sold Out en tres fechas, pues sus fanáticos no se esperaban que tuviera más días agendados para su concierto, pero el artista sorprendió al vender toda la boletería para cuatro fechas, el 14, 15, 16 y 17 de noviembre.

Beéle es el colombiano más escuchado a nivel global

Tal cual él mismo lo ha compartido a través de sus redes sociales, Beéle se ha convertido en el colombiano más escuchado del momento a nivel global por su último álbum Borondo, disco que sigue siento tendencia en Spotify y YouTube, en donde se han pegado varias de las canciones que componen este álbum, precisamente es gracias a estos temas que el cantante se ha convertido en uno de los favoritos del públicos y por este disco es que es esperado para ser escuchado en vivo en noviembre.