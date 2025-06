Hijo de J Balvin dice que Ryan Castro le dijo malas palabras

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer es toda una sensación en redes sociales, pues, aunque sus padres no le han dejado ver su rostro, los seguidores de los famosos ya conocen su voz y sus ocurrencias, ya que la modelo argentina comparte varios momentos épicos que vive junto a su pequeño.

Artículos relacionados Viral Altafulla fue besado por una descontrolada fan y se hizo viral | VIDEO

Hijo de J Balvin asegura que Ryan Castro le dijo palabras mayores

En uno de los tantos videos que publica Valentina Ferrer en su cuenta oficial de TikTok, le preguntó a Río su papá J Balvin se portó bien en el estudio mientras grababa y él dijo que sí, pero que el tío Ryan había dicho malas palabras y ella le preguntó cuáles, a lo que el pequeño contestó: “ladrona”, sin especificar nada más en ese clip.

En horas de la tarde de este domingo 22 de junio, Balvin revivió el tema de Río con Ryan Castro y le preguntó a su hijo cuáles fueron esas palabras que dijo su amigo, pero el pequeño volvió a repetir lo que le dijo a su mamá y aseguró que él le dijo muchas palabras que no debía.

El hijo de J Balvin, Río, es toda una sensación en redes sociales

Mencionado anteriormente, Río es toda una sensación en la cuenta de TikTok de su mamá, Valentina Ferrer, quien aún sigue cuidando la identidad de su pequeño, pero le regala momentos de diversión a sus seguidores, quienes han sido testigos del crecimiento del niño y así mismo el aumento de sus ocurrencias.

Artículos relacionados Viral Video de tiburón acechando a una mujer y su perro en Miami es viral ¡Míralo aquí!

En uno de esos momentos de locura, la modelo compartió que su hijo le hizo show de celos porque ella se iría con otro hijo y el niño casi llora, pero su respuesta fue contundente cuando valentina le dejó claro que él era el único hijo, a lo que el pequeño respondió como todo un adulto que no le hiciera eso.

¿Por qué J Balvin no ha mostrado la identidad de su hijo, Río?

Aunque J Balvin no ha explicado con exactitud el motivo de porqué sus seguidores no conocen la identidad de Río, es entendible que, ante tanta exposición mediática, él prefiera conservar lo único que puede proteger a su hijo y es la privacidad, pues, aunque se conoce su voz y su divertida personalidad, es lógico que no quiera mostrar de más y vulnerar los derechos de su pequeño.