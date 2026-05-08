Así suena ‘Agüita’, el nuevo sencillo caribeño de Naty Botero

Naty Botero estrenó “Agüita”, la canción llega como una nueva muestra del sonido que la artista colombiana viene construyendo para Lenguajes del Amor, su próximo álbum.

En esta ocasión, Botero se une a Zeze y Estéreobeat en una propuesta que mezcla ritmos tropicales, afrobeats y elementos electrónicos, con una clara influencia del Caribe colombiano.

¿Qué presenta Naty Botero con Agüita?

“Agüita” es una canción pensada para el baile, pero también tiene un mensaje relacionado con el amor y el bienestar emocional. La letra habla de una persona que llega a la vida de otra como una compañía que da calma, ayuda a sanar y genera una conexión especial.

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El sencillo forma parte de una serie de canciones que Naty Botero ha venido preparando para su próximo álbum. En este proyecto, la artista explora diferentes formas de vivir el amor, desde lo romántico hasta lo físico y lo espiritual. Por eso, “Agüita” combina una letra cercana con un ritmo alegre y fácil de conectar con el público.

¿Cómo suena Agüita, lo nuevo de Naty Botero?

El sonido de “Agüita” se apoya en bases tropicales, percusión bailable y una producción moderna. La colaboración con Zeze y Estéreobeat le da a la canción una energía actual, cercana a los sonidos globales que hoy se escuchan en el pop latino y la música urbana.

La canción se suma a otros adelantos de Lenguajes del Amor, como “Dulcecito en el Café”, junto a Yera, y “Divina”, junto a Martina La Peligrosa. Con estos temas, Botero empieza a mostrar la variedad del disco y el interés por trabajar con diferentes artistas y productores.

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¿Qué muestra el video de Agüita de Naty Botero?

El lanzamiento de la canción llega acompañado de un videoclip grabado en una playa de Santa Marta. La producción audiovisual busca resaltar la relación del tema con el mar, el Caribe y la vida al aire libre.

La dirección y fotografía estuvieron a cargo de Sastoque y Dave Lombana. En el video, la imagen refuerza la idea de frescura y libertad que también está presente en la canción. El agua, la playa y el movimiento son elementos centrales de la propuesta visual.