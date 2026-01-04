Asaf Torres rompió el silencio sobre el video de Yina en aparente estado de ebriedad

Yina Calderón volvió a apoderarse de las tendencias en redes sociales tras protagonizar un bochornoso momento en Oporapa, Huila, luego de ser captada en aparente estado de embriaguez junto a Asaf Torres, cantante puertorriqueño con quien fue vinculada sentimentalmente. Tras la polémica, el joven rompió el silencio y se refirió a lo que realmente habría ocurrido en aquella ocasión.

¿Qué pasó con Yina Calderón en Oporapa, Huila?

Durante las celebraciones decembrinas Yina Calderón decidió viajar a su pueblo natal Oporapa, Huila junto a sus hermanas y el cantante puertorriqueño Asaf Torres, con quien durante un tiempo fue vinculada sentimentalmente.

Asaf Torres aclara qué pasó realmente en el video viral de Yina. (Foto Canal RCN).

En su estancia en este lugar la influenciadora compartió de manera constante en sus redes sociales todas las actividades que estaban realizando, entre ellas jugar con espuma en las calles del pueblo y disfrutar de asados en familia.

Sin embargo, un video viralizado en redes sociales lo cambio todo: la creadora de contenido fue captada en una situación bastante desconcertante en la que a bordo de un carro se mostró completamente derrumbada e inconsciente mientras Asaf Torres la sostenía de los brazos.

Asaf Torres se pronuncia tras la controversia por el video de Yina. (Foto Canal RCN).

En momento desató todo tipo de reacciones en redes sociales en donde internautas cuestionaron el hecho de que Yina estuviera supuestamente ebria sin importar que Asaf se encontraba acompañándola en estas fechas especiales.

¿Qué dijo Asaf Torres sobre el video de Yina en aparente estado de ebriedad?

Ahora bien, tras varios días del polémico momento, Asaf Torres decidió romper el silencio para referirse a lo que realmente había sucedido, pues aseguró que no todo lo que se mostraba en redes correspondía a la realidad.

El joven cantante aseguró que Yina Calderón no se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sino que por el contrario todo fue planeado en sus cinco sentidos. La idea del momento era hacerse pasar por un clásico muñeco de Año Viejo, razón por la cual se mostró inmóvil.

Así mismo, Asaf hizo un llamado para que no creyeran todo lo que vieran en redes y pidió que no lo mencionaran en dichos videos.