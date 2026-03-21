Andrea Valdiri compartió un gesto que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales. La creadora de contenido barranquillera generó todo tipo de comentarios tras mostrar cómo celebró el Día del Hombre junto a su pareja.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara comparte video de Emilia luego de Jessi Uribe mostrara su rostro: ¿cuál?

¿Quién es la pareja de Andrea Valdiri?

La pareja actual de Andrea Valdiri es Juan Daniel Sepúlveda, un empresario antioqueño. Aunque mantienen cierta discreción en comparación con relaciones anteriores de la barranquillera, han compartido momentos públicos desde mediados de 2025.

Ambos se han hecho tatuajes relacionados con su relación: Andrea se tatuó sus iniciales y apellido, mientras que él se habría tatuado el rostro de la influenciadora.

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se hicieron tatuajes en su honor / (Foto del Canal RCN)

A pesar de rumores sobre una posible ruptura a finales de 2025, desde inicios del 2026 han sido vistos en eventos y celebraciones familiares, confirmando que continúan con su relación.

Artículos relacionados Talento nacional Exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó que está esperando su primer hijo: ¿quién?

¿Qué ha dicho Andrea Valdiri sobre Juan Daniel Sepúlveda, su pareja?

Andrea ha destacado a Sepúlveda como un pilar fundamental en su vida, tanto a nivel emocional como profesional. En marzo de 2025, reveló que él la ayudó a evitar una pérdida económica de más de $500 millones de pesos por un error administrativo en una de sus empresas.

"A veces me pregunto por qué esta persona llegó a mi vida... Yo estoy acostumbrada a resolverlo todo sola, me creo superhéroe", destacó.

Andrea ha resaltado su apoyo emocional y profesional, describiéndolo como un respaldo en momentos clave y llamándolo cariñosamente en redes como el "pechiche de su vida".

Andrea Valdiri revela detalles sobre Juan Daniel Sepúlveda, su pareja / (Foto del Canal RCN)

Durante la celebración de los 15 años de su hija Isabella, Valdiri mostró cómo Juan Daniel colaboró con el carro de regalo que le obsequiaron en plena celebración, reafirmando su integración al núcleo familiar.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿La Toxi Costeña volverá a La casa de los famosos Colombia? ¡Esto se sabe!

¿Cómo sorprendió Andrea Valdiri a su pareja en el Día del Hombre?

A través de sus historias de Instagram, Andrea compartió cómo viajó en avión para sorprender a Juan Daniel Sepúlveda. En el video se muestra llevando un ramo de rosas y una bolsa con un regalo.

Tras entregarle las flores, él abrió la bolsa que contenía una maleta, lo que generó comentarios de los internautas sobre el alto costo del obsequio. Andrea acompañó el video con un mensaje:

"Tarde pero llegué, feliz Día del Hombre, te amo".

Luego de entregar el regalo, se dieron un beso y compartieron una comida, donde compartieron momentos que, según los internautas, reflejaron cercanía y complicidad entre la pareja.