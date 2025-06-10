Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri defendió a La Jesuu y Yina Calderón reaccionó: “partida de visajosas”

Andrea Valdiri salió en defensa de La Jesuu luego de los despectivos comentarios de Yina Calderón, quien no tardó en reaccionar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andrea Valdiri y La Jesuu unidas contra Yina Calderón: la frase que encendió la pelea
Andrea Valdiri salió en defensa de La Jesuu y Yina Calderón estalló. (Foto Canal RCN).

Los nombres de Yina Calderón, La Jesuu y Andrea Valdiri volvieron a apoderarse de las tendencias en redes sociales, esta vez por los despectivos comentarios que la polémica influenciadora lanzó contra la caleña, lo que provocó que la barranquillera saliera en su defensa y desatara toda una cadena de reacciones.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La Jesuu?

Desde hace varias semanas se han viralizado en redes sociales diferentes entrevistas que Yina Calderón ha brindado a diferentes medios y creadores de contenido en redes sociales en donde un factor en común ha destacado: sus críticas hacia La Jesuu y sus constantes señalamientos sobre sus supuestos malos olores.

La Jesuu y Yina Calderón
La Jesuu le contestó a Yina Calderón/Canal RCN

Cansada de ser nombrada por la polémica influenciadora en repetidas ocasiones, La Jesuu decidió romper el silencio para revelar lo que opinaba sobre la cuestionable conducta de Yina Calderón.

"Te voy a dejar esto súper claro no hay perfume, no hay desodorante, no hay cirugí*s que cambien el asco de persona que sos vos, yo no debato estereotipos, yo debato ideas y argumentos”, expresó la caleña.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre los comentarios de Yina Calderón a La Jesuu?

A raíz de este audiovisual que La Jesuu dedicó como respuesta a Yina Calderón, Andrea Valdiri, una de sus mejores amigas, decidió intervenir para defenderla de los comentarios de la polémica mujer con quien tendrá un enfrentamiento el próximo 18 de octubre en el ring de boxeo del Stream Fighters 4.

Yina Calderón se volvió a despachar en contra de la Jesuu
Yina Calderón reveló quién es el famoso que peor le cae. (Foto: Canal RCN)

Valdiri le mencionó a La Jesuu que le haría pagar a Yina Calderón cada una de las ofensas realizadas hacia ella, mientras podría observar todo el show desde un palco.

"Tú en el el palco y yo en el ring. Cada palabra se la voy a hacer tragar por ti. Te amo, mi negri"

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las palabras de Andrea Valdiri y el video de La Jesuu?

Al notar dicho comentario, Yina Calderón no dudó en reaccionar por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en donde invitó a las personas a asistir al evento para que la acompañaran a enfrentar a Valdiri.

"Hoy en quince días es Stream Fighters, y hay un poco de lobos con ganas de devorarse a esta caperucita, pero cualquier cosa puede pasar este 18 de octubre. Vaya a Stream Fighters para que me acompañe a darle en la j*ta a Valdiri. Partida de visajosas"

