Altafulla se muestra triste en lives tras su ruptura con Karina García

El cantante Altafulla conmovió a miles de sus fanáticos luego de confirmarse su separación con la influenciadora Karina García.

¿Cómo se confirmó la ruptura de Altafulla y Karina García?

La paisa reveló que terminó con el artista por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde señaló que desde hace algunos días decidieron culminar su relación tras algunas diferencias.

Según señaló no podía dejar que sus fanáticos siguieran creyendo que estaban juntos cuando ya no tenían ningún tipo de contacto.

¿Cómo se mostró Altafulla tras su ruptura con Karina García?

El artista se había mostrado bastante bajo de ánimo luego de que ambos terminaran sin que sus fanáticos supieran.

"Yo soy siempre el hombro, la palabra de aliento, el que te dice 'vamos', soy el positivo, entonces yo reparto mucho de esa energía mía a todas las personas, a las cercanas y a las no tanto, pero a veces es uno el que necesita esa mond*", expresó.

Destacó con el humor que lo caracteriza que se sentía en sus días, pues no se estaba sintiendo muy bien, pero no dio a conocer que había terminado con Karina García.

Asimismo, en otra reciente transmisión en vivo en sus rede sociales, donde tiene millones de fanáticos, se mostró muy nostálgico al promocionar su música, en especial su nueva canción "Paila", la cual compuso basado en lo que sentía por la influenciadora.

El cantante habló de su ruptura señalando que no se esperaba el comunicado de Karina García, pues tenía la esperanza de hablar con ella personalmente sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos.

La noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales de sus fieles admiradores, que les gustaba verlos tanto juntos y que esperaban que duraran mucho tiempo.

Otros han manifestado que guardan la esperanza de que pueda haber una reconciliación luego de que ambos logren descansar de sus fuertes compromisos labores que los llevó a distanciarse.

Por ahora, el artista sigue promocionando su música y Karina García continúa entrenando para su enfrentamiento contra Karely Ruiz en el 'Stream Fitghters 4', evento organizado por Westcol.