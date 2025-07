El cantante Altafulla reveló a sus millones de fanáticos una curiosidad sobre su relación con la influenciadora Karina García.

La paisa realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, junto al barranquillero en medio de su paseo a una finca para celebrar el cumpleaños de su hija mayor Isabella Vargas.

En medio de su conversación con sus admiradores, estos cuestionaron a Altafulla sobre si hará algo especial para pedirle noviazgo a Karina García, a lo que ella señaló que no cree que él la sorprenda con algo.

El cantante la cuestionó sobre entonces qué eran y sacó a relucir que la creadora de contenido le termina todo el tiempo cuando se molesta con él.

"Karina me termina todo el tiempo, un día bueno me termina una vez, pero cuando se pone ¡ay Dios! cuatro terminaditas a veces. Ayer se tomó unos traguitos y en una horita me terminó como cuatro veces. Yo ya ni le paro b*las, eso me termina y después vuelve", dijo con el humor que lo caracteriza.