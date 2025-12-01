Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla desata risas entre sus seguidores con inesperado video junto a reconocida presentadora

Altafulla sorprende a sus seguidores con una parodia junto a la presentadora Melissa Martínez en la concentración de la selección.

Altafulla causa carcajadas entre sus seguidores.
Altafulla recrea video viral y causa sensación entre sus seguidores. (Foto de Altafulla Canal RCN) (Foto de la presentadora Freepik)

En medio del ambiente futbolero que se vive en Miami por los partidos amistosos de la Selección Colombia, el cantante Altafullasorprendió a sus seguidores con un video que mezcla humor y creatividad.

Altafulla causa risas por video viral.
Altafulla aparece junto a la presentadora Melissa Martínez en una parodia que generó una ola de reacciones. (Foto Canal RCN)

¿Por qué el video de Altafulla y Melissa Martínez se volvió viral?

Vestido con la camiseta de la selección Colombia y acompañado por la presentadora deportiva Melissa Martínez y dos creadores de contenido, protagonizó una parodia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El video recrea una escena que hace meses circuló ampliamente en redes: una madre que canta un vallenato frente a la cámara mientras sus hijos permanecen completamente inmóviles, como si fueran estatuas.

Altafulla y Melissa replicaron la escena con precisión y un toque cómico que encantó a sus seguidores.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Los internautas destacaron la espontaneidad del video, la química entre Altafulla y Melissa, y el ingenio para revivir un momento viral con un giro original.

Este tipo de publicaciones refuerzan el perfil versátil de Altafulla, quien no solo ha brillado en la música urbana con temas que fusionan reguetón, pop y sonidos del Caribe, sino que también ha sabido posicionarse como una figura mediática con fuerte conexión emocional con su audiencia.

Su carrera musical comenzó en plataformas digitales, donde poco a poco ha ganado visibilidad gracias a su estilo fresco, letras cotidianas y una estética visual que conecta con el público joven.

¿Qué impacto tuvo La Casa de los Famosos en la vida de Altafulla?

Sin embargo, fue su participación en La Casa de los Famosos Colombia lo que marcó un antes y un después en su carrera.

Su autenticidad, sentido del humor y capacidad para generar contenido espontáneo dentro del reality lo llevaron a ganarse el cariño de los televidentes, quienes lo respaldaron semana tras semana hasta convertirlo en el ganador de la segunda temporada.

Ese triunfo no solo le dio visibilidad nacional, sino que también lo posicionó como un artista integral, capaz de moverse con soltura entre la música, el entretenimiento y la creación de contenido digital.

Desde entonces, Altafulla ha aprovechado su popularidad para fortalecer su marca personal y explorar nuevos formatos creativos, como el video viral junto a Melissa Martínez.

Altafulla fue el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026.
Altafulla ganó La casa de los famosos Colombia gracias a la votación del público. (Foto de Canal RCN)
