Aida Victoria sorprendió con su cambio físico tras ser mamá: "estoy que me arranco el pelo"

La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano sigue apoderada de las tendencias en redes sociales y titulares en los medios de comunicación tras haber dado a luz a su bebé, Emi, quien ya cumplió su primera semana.

Desde entonces, aunque no ha estado tan activa como de costumbre, tampoco ha querido alejarse de su trabajo en redes sociales y comparte esporádicamente lo que está siendo su vida luego de ser mamá por primera vez.

¿Por qué Aida Victoria sorprendió a sus fanáticos con su aspecto físico?

La barranquillera se mostró en sus historias de Instagram con un aspecto muy diferente al que se le conoce, pues reveló que lleva una semana en la que no ha podido dormir más de dos horas seguidas, porque su bebé demanda su tiempo y atención con frecuencia y porque ella está practicando la lactancia materna exclusiva.

En el clip, se observa muy ojerosa y agotada, pero también muy enamorada de su bebé. Por lo que muchos han tenido posturas divididas al respecto y le recuerdan que hace parte del proceso, pero que, con los meses, todo va cambiando para bien porque los bebés empiezan a despertarse menos durante la noche y ella podrá conciliar mejor el sueño.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Aida en redes tras mostrar su cambio físico?

La también empresaria aprovechó su interacción para enviarle un poderoso mensaje a sus millones de seguidores, donde le habló puntualmente a las mujeres que anhelan ser mamás, pero el miedo las embarga.

"A las que desean ser mamás, pero tienen miedo: si estás llena de miedo, es porque quieres hacerlo bien. Confía en que cuando llegue el momento, por instinto sabrás qué hacer", expresó Aida.

Sus palabras no quedaron ahí y finalizó compartiendo un clip final donde se mostró lactando a su bebé y enviando un claro mensaje en redes donde reiteró sus palabras, al mostrar que ella se había convertido en el banco de alimentos de su primogénito.