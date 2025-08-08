Aida Victoria rompe el silencio sobre su abdomen tras dar a luz

Aida Merlano sigue disfrutando de las primeras semanas de su maternidad, luego de darle la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja.

Desde su embarazo, la creadora de contenido y empresaria ha compartido todo su proceso, y ahora, en la etapa de postparto, continúa dando consejos y mostrando con sinceridad la realidad de ser madre.

En esta oportunidad, la barranquillera respondió a dudas y comentarios que surgieron sobre su figura.

¿Cuáles son los comentarios sobre la figura de Aida Merlano?

Una semana después de dar a luz, Aida Merlano compartió unas fotos en las que se podía ver cómo, poco a poco, está recuperando su figura.

Ante esto, muchos internautas comenzaron a comentar sobre su aspecto físico.

Algunos la elogiaron por lo bien que luce a tan solo días de haber dado a luz, mientras que otros, con escepticismo, insinuaron que era fácil volver a tener un abdomen plano si se habían hecho intervenciones quirúrgicas anteriormente.

“La ventaja de tener una lipo antes, por eso es que la gente se quiere desvivir en el postparto”, escribió un internauta.

Aida Victoria respondió a críticas sobre su figura postparto- (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Aida Victoria ante el comentario?

A través de sus historias en Instagram, Aida Victoria respondió a los comentarios sobre supuestas cirugías.

Con el humor y la personalidad que la caracterizan, aseguró que no tiene ningún tipo de liposucción en su cuerpo, pero tampoco glúteos, ya que, según ella, todo lo que tenía desapareció tras el embarazo.

“Mi muñeca hermosa, en este cuerpo no hay lipo. ¿Y sabes lo que no hay tampoco? Nalgas. Eso se desapareció, yo las vi cuando me preñaron y las dejé de ver cuando parí. Dios mío, pero bueno, si pude una vez, puedo dos y tres, porque mis nalgas eran de gimnasio”, respondió la empresaria.

¿Qué ha compartido Aida Victoria sobre su maternidad?

Aida Merlano también ha utilizado sus redes sociales para compartir las experiencias que está viviendo como madre primeriza.

En sus historias, contó que lo que más la ha ayudado con su abdomen son los hipopresivos, un tipo de ejercicio que ayuda a reducir su tamaño. Además, reveló que ha usado fajas postparto y que durante su embarazo mantuvo una alimentación balanceada y saludable.

Tras dar a luz, eliminó los lácteos de su dieta, ya que, en lo personal, le provocan inflamación.

¿Cuándo nació el hijo de Aida Victoria Merlano?

El primogénito de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada nació el pasado 29 de julio.

La pareja confirmó el nacimiento de Emi con un video en Instagram donde se puede observar el trabajo de parto de la barranquillera.