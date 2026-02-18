Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aída Victoria Merlano respondió a quienes creen que "ser mamá" arruinó su cuerpo

Aida Victoria Merlano mostró en Instagram cómo luce su figura actualmente tras iniciar su etapa como mamá primeriza.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Aida Victoria Merlano reesponde duda
Aida Victoria Merlano responde crítica sobre los hombres/Canal RCN

Aída Victoria Merlano volvió a encender las redes sociales tras compartir una serie de historias en Instagram donde habló sin filtros sobre los cambios físicos después de la maternidad.

Se mostró segura, con una figura atlética y una actitud que transmite determinación, pues para ella, la maternidad no significó renunciar a su bienestar físico, sino asumir un nuevo reto personal.

¿La maternidad cambia el cuerpo para siempre según Aída Victoria Merlano?

Convertirse en madre implica transformaciones inevitables, tanto físicas como emocionales, Aída Victoria no negó esos cambios, por el contrario, los asumió como parte del proceso.

Sin embargo, dejó claro que, con disciplina y constancia, es posible recuperar fuerza y tono muscular, e incluso alcanzar una versión más trabajada del propio cuerpo.
En el video, resaltó que la clave está en la perseverancia, según ha mostrado en otras ocasiones, pilar fundamentales en su proceso y más allá de una cuestión estética, la influencer ha insistido en que entrenar le permite mantener estabilidad emocional y energía para afrontar sus múltiples responsabilidades.
¿Cómo influye el amor propio en esta nueva etapa para Aída Victoria Merlano?
Desde el nacimiento de Emiliano, Aída Victoria ha compartido reflexiones sobre el significado de ser madre primeriza, en varias publicaciones ha expresado que ahora siente un compromiso mayor con convertirse en ejemplo de fortaleza y amor propio.
Recientemente, tras un viaje por Europa junto a su mejor amigo, dejó ver que también busca espacios para nutrir su crecimiento personal y esa combinación de maternidad, trabajo y proyectos empresariales demuestra que no ha puesto en pausa sus metas.
¿Aída Victoria Merlano cree que esta es su mejor versión como mujer?
Aída Victoria ha reiterado que la maternidad no le impide aspirar a más. Al contrario, considera que ser madre le exige elevar sus estándares en todos los aspectos, empresarial, económico y físico.
Su mensaje ha generado debate, pero también inspiración pues muchas seguidoras destacan que verla activa y empoderada les recuerda que el proceso posparto no es igual para todas y que cada mujer puede vivirlo a su manera.
Su historia reciente refleja que convertirse en mamá no significa renunciar a la identidad propia, sino reinventarse y descubrir una nueva versión, quizá más sólida y consciente que antes.
Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera
Aida Victoria Merlano compartió en sus historias un nuevo video mostrando su figura actual. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, tras un viaje por Europa junto a su mejor amigo, dejó ver que también busca espacios para nutrir su crecimiento personal y esa combinación de maternidad, trabajo y proyectos empresariales demuestra que no ha puesto en pausa sus metas.

