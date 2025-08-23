Aida Victoria Merlano expresa lo desesperante que ha sido el posparto para ella

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 400 mil seguidores, la reconocida y bella creadora de contenido costeña Aida Victoria Merlano ha estado revelándoles a sus fans todas las fotos y videos de lo que ha sido su proceso de embarazo, parto y posparto; pues es una mujer a la que le gusta mostrarse transparente y en todas las situaciones de su vida.

Ahora bien, publicar todo este tipo de contenido la hace acreedora no solo de muchas felicitaciones por cómo vive y disfruta de su maternidad, sino también de críticas de algunas personas a las que no les parecen algunas de sus maneras de crianza.

¿Cuál fue la crítica que recibió Aida Victoria Merlano por su manera de criar a su hijo?

En esta oportunidad, por ejemplo, al medio día de este viernes 22 de agosto, la famosa reveló una de las críticas que le hicieron por permitir que su hijo durmiera en su pecho, pues ese seguidor considera que lo puede malacostumbrar y luego no va a querer dormir solo en su cama.

Aida Victoria no solo respondió que esto no es cierto, sino que comentó las razones y enfatizó en que casa mujer materna en la medida de sus posibilidades.

Merlano explicó que ella también creía en esas recomendaciones, pero que se volvió una mujer dispuesta a aprender en este proceso y se dio cuenta de que tenía muchos beneficios que el bebé duerma en sus brazos o su pecho.

¿A qué edad un bebé duerme ocho horas seguidas? Esto averiguó Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

¿Por qué para Aida Victoria Merlano el posparto le resulta desesperante?

Luego de esto, la influenciadora decidió hablar de lo que ha sido el posparto para ella, pues parece que tuvo un día muy difícil y se dio cuenta que las emociones que tiene tan a flor de piel la están desesperando.

Aida no solo explicó que está sensible, sino que la lactancia, y cuando le baja la leche específicamente, la vuelven una mujer más vulnerable y le da mucha nostalgia. Contó que nadie puede sentir o explicar por lo que ella está pasando porque se trata de una experiencia única y muy difícil.

“La gente no habla de lo horrible que es el posparto y eso es una vaina como de que quien lo vive es quien lo goza. La gente en realidad no entiende cómo uno está de sensible” explicó la famosa colombiana.