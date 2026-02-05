Aida Victoria aclara si se burló del dolor de Juliana Calderón en homenaje a Yeison Jiménez

El nombre de Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales tras unas polémicas declaraciones de esta última. En ellas, aseguró que el día del homenaje a Yeison Jiménez, Merlano se estaba burlando de su dolor por la pérdida de su pareja sentimental, Juan Manuel, quien también falleció junto al cantante de música popular. A raíz de estas afirmaciones, Merlano decidió responder de manera contundente.

¿Qué respondió Aida Victoria Merlano a Juliana Calderón?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano respondió de manera publica a las afirmaciones de Juliana Calderón en las que aseguraba que ella se había burlado de su dolor durante el homenaje a Yieson Jiménez en el Movistar Arena el pasado 14 de enero.

Ante esto, Merlano respondió contundentemente que no tenía conocimiento de que ella también estaba en dicho evento y mucho menos que uno de los difuntos era su pareja sentimental. Esto debido a que en noviembre pasado la había visto besándose con otro hombre que no era precisamente Juan Manuel.

"Yo ni siquiera te vi, no sabía que estabas ahí y tampoco sabía que desafortunadamente uno de los fallecidos era tu pareja sentimental, porque la última vez que recuerdo haberte visto fue un 5 de noviembre en un centro comercial un día que dejé a mi hijo para una visita con su papá y tú estabas besándote con un lavaperros, pensaba que ese era tu pareja sentimental, pero ya mi equipo me aclaró la confusión que yo tenía.

¿Aida Victoria Merlano cuestionó a Juliana Calderón por entrevista sobre su difunto novio?

Así mismo, en el mismo audiovisual, Aida Victoria Merlano invitó a Juliana Calderón a cuestionarse sobre el hecho de haber brindado una entrevista para hablar sobre su difunto novio para figurar a nivel nacional.

"Más bien cuestiónate cuando pienses que yo me estaba burlando de tú dolor, sino es burla con el dolor de alguien más bien ir a una entrevista a colgarse de la fama de un muerto”