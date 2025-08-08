Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Actriz de Grey’s Anatomy revela que fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto

Actriz de Grey’s Anatomy reveló que padece la enfermedad de Hashimoto y compartió cómo afectó su salud y bienestar diario.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Camilla Luddington
Actriz de Grey’s Anatomy revela que fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto. (Foto Phillip Faraone / AFP)

Una querida estrella de la televisión estadounidense sorprendió a sus fans al hablar abiertamente sobre su salud en un reciente episodio de su pódcast.

La actriz, conocida por su papel en una de las series médicas más populares de la última década, contó que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune que afecta su energía y bienestar diario.

¿Qué actriz de Grey’s Anatomy reveló que padece de Hashimoto?

La actriz Camilla Luddington, conocida por su papel como la doctora Jo Wilson en Grey’s Anatomy, reveló recientemente que fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto.

La noticia la compartió en un episodio de su pódcast Call It What It Is, que conduce junto a su compañera de serie, Jessica Capshaw.

Camilla Luddington y Jessica Capshaw.
La actriz reveló su diagnóstico en su podcast junto con Jessica Capshaw. (Foto Jesse Grant / AFP)

En el espacio, la intérprete explicó que había sentido síntomas como agotamiento extremo y lentitud, pero los atribuía al envejecimiento o a la perimenopausia.

No fue hasta que su médico detectó una anomalía en sus análisis que supo que se trataba de algo más.

La actriz comentó que entendió la gravedad de su estado después de que su doctor le dijera que “no sabía cómo estaba funcionando”.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

La enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, responsable de producir hormonas esenciales para el metabolismo y otras funciones corporales.

Este padecimiento, de evolución lenta, puede provocar síntomas como fatiga persistente, sensibilidad al frío, piel reseca, caída del cabello y aumento de peso.

Aunque al principio puede pasar desapercibido, con el tiempo afecta notablemente la calidad de vida.

En el caso de Luddington, la actriz reveló que su diagnóstico trajo alivio al entender el origen de su malestar, y desde entonces ha iniciado un tratamiento con medicamentos y ha retomado el ejercicio.

¿Quién es Camilla Luddington, reconocida actriz?

Camilla Anne Luddington nació el 15 de diciembre de 1983 en Berkshire, Inglaterra.

Su formación académica comenzó en un colegio femenino en Ascot y más adelante continuó sus estudios en una institución estadounidense ubicada en Surrey.

Camilla Luddington
Actriz de Grey’s Anatomy revela que fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto. (Foto Phillip Faraone / AFP)

Sus primeros pasos en la actuación los dio con pequeñas apariciones en series como CSI y Days of Our Lives.

Sin embargo, fue en 2011 cuando captó la atención internacional al interpretar a Catherine Middleton en la película para televisión William & Kate.

Además de su trabajo en la pantalla, Luddington se destacó en el mundo de los videojuegos al dar voz y movimiento a Lara Croft en la más reciente trilogía de Tomb Raider.

Desde 2012, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, convirtiéndose en un rostro reconocido dentro del panorama televisivo.

