Actriz de Chepe Fortuna rompió el silencio acerca del derrame cerebral que enfrentó: ¿quién es?

En las últimas semanas, varios televidentes se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales acerca del estreno de ‘Chepe Fortuna’, una de las producciones más destacadas del Canal RCN.

Además, una de las actrices que hizo parte de su elenco, ha acaparado la atención mediática en las últimas horas acerca del complicado estado de salud por el que atravesó en el pasado a causa de un derrame cerebral y, también, una de sus compañeras de la producción.

¿Quién es la actriz de Chepe Fortuna que atravesó por un derrame cerebral?

El nombre de Omeris Arrieta se ha convertido en uno de los más destacados en los últimos años por darle vida al personaje de ‘Venezuela’ en Chepe Fortuna, en el que ganó una gran acogida por parte de sus seguidores.

¿Quién es la reconocida actriz de Chepe Fortuna que enfrentó complicaciones de salud? | Foto: Canal RCN

Según lo ha confesado Omeris Arrieta en varias ocasiones mediante sus redes sociales, atravesó por un accidente cerebrovascular en el pasado, en el cual atravesó por diversas complicaciones tras los problemas de salud que enfrentó.

Así también, estuvo alejada varios años de la televisión tras el complicado estado de salud que enfrentó, pero gracias a los cuidados de especialistas médicos pudo volver a recuperarse.

¿Quién es la otra actriz de Chepe Fortuna que también atravesó por un derrame, según Omeris Arrieta?

En los últimos días, Omeris Arrieta ha acaparado la atención mediática al compartir recientemente una publicación en la que sorprendió a sus seguidores acerca del quebranto de salud que tuvo en el pasado y, también, la difícil situación que enfrentó una de sus colegas.

Con base en esto, Omeris Arrieta compartió hace unos días a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 36 mil seguidores, una difícil confesión acerca del difícil estado de salud por el que atravesó una de sus compañeras llamada Mile Vergara, quien TUVO un derrame cerebral, hace un tiempo, sin embargo, ya se encuentra más estable, pero quedó con algunas complicaciones, luego de su progresiva recuperación:

Mile Vergara atravesó por un complicado estado de salud en el pasado. | Foto: Canal RCN