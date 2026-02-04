¿A Manuela Gómez le gustan las mujeres?: esta es la duda de sus seguidoras

Manuela Gómez, reconocida por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2012 y recientemente en La casa de los famosos Colombia 2026, ha sido tendencia en redes sociales porque logró ganar un fandom muy fuerte durante su estadía en el reality.

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Mientras ella estaba en el programa de la vida en vivo, las redes sociales se inundaban con sus fotos y videos en donde admiraban su belleza, pero precisamente, no eran perfiles de hombres, sino de mujeres quienes expresaban su gusto por ella.

Al salir de la competencia, la empresaria descubrió que su fandom se llamaba “lesbinuela”, pues había despertado el gusto de muchas mujeres, quienes ahora creen que a Manuela le gustan las chicas.

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¿Por qué se dice que a Manuela Gómez le gustan las mujeres?

A través de las redes sociales, especialmente en Twitter, Manuela Gómez ha aparecido siendo admirada por muchas mujeres y por eso su fandom se llama así, de hecho, la misma Yuli Ruiz ya les envió un saludo inmediatamente se enteró de la existencia de este grupo de mujeres.

Manuela Gómez genera revuelo por su fandom. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, hay detalles de la empresaria que llama la atención de las chicas y es que, para algunas, según lo que comentan es que ella “tiene energía masculina”, pero eso no es todo, hay una imagen de Manuela que despertó dudas y hoy, sus fans quisieran hacerle una pregunta.

Se trata de una foto de Gómez junto a su amiga y lo que captó la atención es su forma de vestir, pues es muy relajada y sport, como muchas veces se vio en La casa de los famosos Colombia.

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Aunque para algunos su vestimenta no defina nada de su personalidad, otras consideran que “ojo de loca no se equivoca”, pero claro, estos son solo supuestos y las preferencias u orientación de los demás no debería cuestionarse.

Manuela Gómez causa sensación tras despertar admiración entre sus seguidoras. (Foto: Canal RCN)

¿Manuela Gómez le dio el sí a la propuesta de matrimonio de su ex?

Una de las tantas preguntas para Manuela Gómez tras La casa de los famosos Colombia 2026 es si aceptará la propuesta de matrimonio de su ex, Juan Pablo Restrepo, quien además es el padre de su hija.

Sin titubeos, Manuela ha dicho que debe pensarlo bien porque en este momento de su vida está en otras cosas y hasta se pregunta qué le puede aportar un hombre a su vida si ella se siente muy bien sola.

Aunque no ha descartado la propuesta, ella fue clara al decir que no ama a su ex y esto, para muchos ya es una respuesta.