La influenciadora Karina García fue detenida por algunos minutos por la policía mientras ella conducía su camioneta junto a su familia amigos.

La policía se encontraba haciendo retenes de seguridad y en medio de ellos pararon a la creadora de contenido, quien quiso registrar el momento y compartido con sus millones de seguidores en redes sociales.

A través de su vlog número 8 de su regreso a la realidad tras su salida de La casa de los famosos Colombia, el cual compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, reveló el retén que vivió.

En la grabación mostró que tomó el momento con diversión, igual que los agentes de tránsito.

La paisa Karina García los interrogó sobre por qué la estaban parando si ella es una niña de bien, a lo que ellos le siguieron el juego y le confesaron que lo hicieron porque no iba con el cantante Altafulla. Ella les respondió que iba camino a verlo, así que no se preocuparan.

Después le pidieron abrir el baúl y ella con el humor que la caracteriza les pidió que no lo hicieran.

"No entiendo, no habrá ahí por favor se lo pido. No, no quiero ir presa, por favor, soy inocente", dijo entre risas.