La dieta keto es un régimen alimenticio bajo en carbohidratos y alto en grasas, diseñado para inducir al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis. En este estado, el cuerpo utiliza la grasa como fuente primaria de energía en lugar de los carbohidratos, lo que genera una serie de beneficios como la pérdida de peso y el control de enfermedades.

Esta dieta ha sido una herramienta clave para varias personas, entre ellas, el actor Fernando el ‘Flaco’ Solórzano.

¿Cómo llegó el ‘Flaco’ Solórzano a implementar la dieta keto?

En una reciente participación en La casa de los famosos Colombia, Solórzano sorprendió a sus seguidores al revelar que llegó a pesar 122 kilos debido a un periodo de descuido personal y problemas de salud. “Me descuidé mucho (…) llegué a pesar 122 kilos”, confesó el actor.

Además, sufrió una enfermedad de tiroides llamada enfermedad de Graves, que le causó serias secuelas físicas, como visión doble y aumento de peso.

Este panorama le motivó a hacer un cambio radical en su vida. Fue entonces cuando conoció la dieta keto, de la mano de un médico conocido por sus métodos poco convencionales. “La dieta keto me deja comer carne, pollo, pescado, chorizo, chicharrón... Es una dieta que me ayuda a perder peso sin tener que renunciar a muchos alimentos que me gustan”, explicó.

Artículos relacionados Salud ¿Qué es la muerte encefálica? La condición que le quitó la vida a Millena Brandão

¿Qué alimentos se pueden consumir en la dieta keto?

La dieta keto se basa en un alto consumo de grasas saludables, proteínas y una cantidad moderada de carbohidratos. Solórzano destacó que, en esta dieta, uno puede disfrutar de comidas como chicharrón artesanal, huevos y hasta el pellejo frito de pollo. Los alimentos permitidos incluyen:

Grasas saludables: Aceite de oliva, aguacate, frutos secos, mantequilla.

Proteínas: Carne, pollo, pescado, huevos, queso.

Verduras: Espinacas, brócoli, calabacín.

Por otro lado, los alimentos a evitar son aquellos ricos en carbohidratos, como el pan, pasta, arroz y papas. Las frutas deben ser consumidas con moderación, limitándose a frutos rojos y algunas frutas ácidas.

Artículos relacionados Celebrities ¿Silvia Pinal murió por eutanasia? Sylvia Pasquel responde y enfrenta los rumores

¿Cuáles son los beneficios de la dieta keto?

Uno de los mayores atractivos de la dieta keto es la pérdida de peso. Al eliminar los carbohidratos, el cuerpo entra en cetosis, quemando grasa como principal fuente de energía. Además, esta dieta tiene otros beneficios como:

Control de la diabetes: Ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre.

Mejora de la salud cardiovascular: Reduce los niveles de colesterol y la presión arterial.

Reducción de crisis epilépticas: Ha demostrado ser útil en el tratamiento de la epilepsia.

¿Es la dieta keto adecuada para todos?

Aunque la dieta keto tiene muchos beneficios, no es adecuada para todas las personas. Aquellas con problemas renales, hepáticos o enfermedades metabólicas deben evitarla. Además, al comenzar la dieta, algunas personas experimentan la llamada ‘gripe cetogénica’, que incluye síntomas como fatiga, dolor de cabeza y náuseas.

¿Cómo puede la dieta keto transformar tu vida?

El ‘Flaco’ Solórzano es un claro ejemplo de cómo la dieta keto puede transformar no solo el físico, sino también el bienestar general. Gracias a este cambio alimenticio, logró perder peso, mejorar su salud y sentirse mejor consigo mismo.