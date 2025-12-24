Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Country Manager de Yango Colombia habló sobre sus novedosos servicios, plus diferenciador y más.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aplicación de transporte
Yango llega a la Feria de Cali con su "pasito" y una nueva función para la movilidad | Foto de Freepik.

Mark Bitton es el Country Manager de Yango Colombia y estuvo charlando sobre las experiencias que hay no solo en la Feria de Cali, sino también en aspectos generales.

Desde el 25 hasta el 30 de diciembre se llevará a cabo la Feria de Cali y Yango estará presente.

¿Qué es Yango?

Antes de todo, Yango es una multinacional que llega a Colombia en 2023, específicamente con el servicio de movilidad. Cali fue el primer mercado y su avance ha sido significativo.

De acuerdo con Mark, lo que se busca es ser local, pero con enfoque internacional.

"No venimos a romper las industrias, venimos a ayudar a través de la tecnología a competir con jugadores de talla internacional", aseguró.

Yango
Yango llegó a Colombia en 2023 | Foto de Freepik.

¿Qué trae Yango para la Feria de Cali y qué los diferencia?

Como se mencionó, lo que trae a Yango a la capital de Valle del Cauca es la Feria de Cali. En sus estrategias está las tendencias, una de ellas es "el paso Yango".

 

Desde la perspectiva del Country Manager, el plus diferencial de Yango es diverso. De manera específica, recalcó que el enfoque es trabajar de la mano con otros, sin la necesidad de at4car a la industria.

"Nuestra tecnología es 360... Cuando tú abres Yango todo está potenciado en Yango Maps, la base de todo para tus algoritmos de activación de servicios", justificó.

Volviendo al tema de la Feria de Cali, es común que los conductores tengan mayor demanda de servicio. Ante esto, lo que se busca es brindarle facilidades, como, por ejemplo, la lista de solicitudes, una función que lleva el nombre de Order Pool que muestra una lista de los servicios sin la necesidad de que el conductor esté conectado, teniendo la alternativa de elegir.

Yango
Yango dice ser diferente a otras opciones similares en el mercado| Foto de Freepik.

"La lista de solicitudes es el Order Pool, lo que estamos buscando es distintas herramientas para los conductores... Estamos aprovechando este momento para hacer el lanzamiento 100% de esta nueva funcionalidad", señaló Bitton.

Para finalizar, el Country Manager de Yango Colombia hizo la invitación a seguir el "paso Yango" en redes para poder ir al concierto de salsa en Cali.

