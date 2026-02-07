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Viva La Salsa 2026: el concierto que abrirá la Feria de las Flores, todos los detalles

Este concierto reunirá a grandes exponentes de la salsa en el evento que dará inicio oficial a la Feria de las Flores en Medellín.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
El concierto que abrirá la Feria de las Flores, todos los detalles
¿Qué artistas estarán en Viva La Salsa 2026?

Medellín ya tiene todo listo para comenzar una nueva edición de la Feria de las Flores y la música será la encargada de dar el primer gran paso de la celebración.

El próximo 25 de julio, el Estadio Atanasio Girardot recibirá el concierto que abrirá oficialmente la programación de la feria, con un espectáculo que reunirá a reconocidos artistas de la salsa.

La cita promete convocar a miles de asistentes que disfrutarán de una noche con algunos de los nombres más importantes del género.

¿Qué artistas estarán en Viva La Salsa 2026?

El concierto contará con la participación de Jerry Rivera, Óscar D'León, El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña y Conjunto Clásico.

Jerry Rivera
Jerry Rivera. Foto AFP

Cada uno llegará a Medellín con un repertorio que reúne canciones que han sido parte de la historia de la salsa y que siguen siendo referentes para varias generaciones.

Con este evento, la capital antioqueña dará inicio a una de sus celebraciones más importantes. La música será el punto de encuentro para los asistentes antes de que comiencen las actividades tradicionales de la Feria de las Flores.

Oscar D’León
Oscar D’León, uno de los invitados al concierto de Viva la Salsa. Foto AFP

¿Cómo comprar las entradas para Viva La Salsa 2026?

Las boletas ya están disponibles y tienen precios desde los $135.000, dependiendo de la localidad seleccionada. El concierto será exclusivo para mayores de 18 años.

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario de este espectáculo que marcará el inicio oficial de la Feria de las Flores 2026.

La expectativa es que miles de personas asistan para disfrutar de una noche dedicada a la salsa con artistas que han construido una carrera reconocida a nivel internacional.

Con una programación integrada por figuras de gran trayectoria y una alta respuesta del público durante la venta de boletería, el concierto se proyecta como uno de los eventos musicales más importantes de julio en Medellín.

La combinación de música en vivo y el inicio de la Feria de las Flores convierten esta cita en una de las más esperadas de la temporada.

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