A través de redes sociales, ha circulado un video donde una mujer descubre a su novio con una infidelidad.

Una joven colombiana llamada Laura descubrió que su novio le era infiel con otro hombre durante un viaje. Todo esto se reveló a través de redes sociales, específicamente por TikTok.

Todo ocurrió porque Laura y su novio planeaban un romántico viaje, pero las cosas tomaron un giro inesperado.

Durante el trayecto, el novio le entregó su celular a Laura para que revisara la ubicación del destino. Sin embargo, al tomar el teléfono, Laura vio que le había llegado un mensaje de WhatsApp.

En ese momento, sin querer, Laura encontró mensajes y fotos íntimas que confirmaban que él mantenía una relación con otro hombre.

Esta revelación provocó una mezcla de emociones en Laura, quien jamás imaginó que su novio le ocultaría algo así. Frente a la evidencia, le hizo un reclamo inmediato y le pidió que abandonaran el plan del viaje.

“Le pedí que parara, paramos en un lugar y le empecé a reclamar. Obviamente, no hay problema si le gustan los hombres, cada quien con su vida, pero lo que no está bien es que me haya engañado con otro”, expresó Laura en TikTok.