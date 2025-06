A través de redes sociales, circuló un video donde el expresidente de Colombia, Iván Duque, mostró sus dotes como DJ luego de una conferencia.

¿Cuál es el video de Iván Duque con su talento de DJ?

Iván Duque no deja de sorprender. En esta ocasión, demostró su faceta como DJ durante un encuentro con jóvenes del programa Dreamers & Makers, donde sorprendió a los asistentes con sus mezclas musicales. Uno de los momentos más comentados fue cuando sonó la canción “Me Rehúso” de Danny Ocean.

Durante el evento, los asistentes también le pidieron que pusiera “La Quemona”, del artista Mishelle Master Boys, a lo que el exmandatario accedió sin problema.

Luego continuó animando el ambiente con otros éxitos musicales, demostrando su entusiasmo y cercanía con los jóvenes.

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas al conocer el video de Iván Duque como Dj?

Como era de esperarse, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Varios usuarios comentaron cosas como:

"Esto de dónde salió"; "Tan tierno que se ve"; "En Colombia hay unos personajes muy random"; "Buena esa Dj Duque", fueron algunos comentarios de internautas.

¿Es la primera vez que Iván Duque se muestra como Dj?

Esta no es la primera vez que Iván Duque demuestra sus habilidades como DJ. En febrero de 2024, participó en una fiesta con empresarios, donde también se lució al frente de su consola.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan", expresó Iván Duque.