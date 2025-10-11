Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
TINI deslumbra en Buenos Aires, artistas latinos triunfan en EE. UU. y Villa de Leyva anuncia su pesebre vivo

Un cierre de año marcado por música, talento y tradición en la región.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Un cierre de año marcado por música
Detalles del mundo del entretenimiento. Foro Freepik

Buenos Aires fue escenario del debut de FUTTTURA, el proyecto más ambicioso de TINI, mientras que en Estados Unidos tres artistas colombianos protagonizarán un evento de alto impacto ante miles de asistentes.

En paralelo, Villa de Leyva avanza en los preparativos de una de las representaciones navideñas más grandes del país, consolidando su papel como destino emblemático durante la temporada decembrina.

¿Cómo consolidó TINI en Buenos Aires el alcance de su nueva apuesta artística?

El inicio de FUTTTURA en Tecnópolis marcó un punto destacado dentro de la evolución escénica de TINI. Tras un cambio en la programación por condiciones climáticas, la artista presentó oficialmente su nuevo espectáculo el 25 de octubre, dando apertura a una serie de funciones que ya cuentan con miles de espectadores.

Con una propuesta dividida en tres actos, la puesta en escena recorre los géneros y momentos que han definido los más de quince años de carrera de la artista argentina.

Rodrigo De Paul ingresó al campo junto a sus hijos y estuvo acompañado por Tini, en medio de flashes y aplausos.
Tini Stoessel. Foto AFP / Giorgio Viera

El montaje incluye una estructura técnica de gran formato, un cuerpo de baile numeroso y varios escenarios que permiten un desarrollo narrativo continuo. La intención es ofrecer una experiencia inmersiva que combine música, visuales y performance en un mismo concepto.

La respuesta del público porteño evidenció el impacto del festival, que se perfila como uno de los eventos musicales más relevantes del año en Argentina.

¿Por qué el show de artistas latinos en Estados Unidos marca un nuevo escenario para el talento colombiano?

La escena musical latinoamericana continúa tomando fuerza en distintos puntos del continente, y Estados Unidos se ha convertido en un escenario clave para esta expansión.

Durante el encuentro entre Colombia y Canadá en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, tres artistas colombianos, DJ Pope, Heider González y La Gurú, protagonizaron un espectáculo que dejó una huella notable entre los más de 25.000 asistentes presentes.


El impacto de esta presentación no se limitó al momento. Gracias a la recepción positiva, los tres artistas fueron confirmados para acompañar nuevamente a la Selección Colombia en su gira de preparación en Estados Unidos con dos fechas decisivas.

La primera será el 15 de noviembre en el Chase Stadium de Miami, en el partido frente a Nueva Zelanda, una plaza con un alto flujo de público latino y un punto estratégico para la visibilidad cultural.

La segunda presentación se realizará el 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York, durante el encuentro contra Australia, un escenario emblemático que amplifica la cobertura del evento en la antesala del Mundial de la FIFA 2026.

James Rodríguez en el encuetro contra Argentina de las eliminatorias para el Mundial 2026
James Rodríguez

Cada artista suma una identidad sonora distinta a estas presentaciones. DJ Pope, productor y DJ oficial de J Balvin, aporta su experiencia de más de dos décadas en el sonido urbano.

Heider González, cantante y trovador, representa la esencia parrandera y tropical con la que ha recorrido escenarios internacionales. La Guru completa el trío con una propuesta de pop urbano moderna y versátil, marcada por un sello femenino en crecimiento.

¿Dónde estará el pesebre vivo en Colombia?

Del 1 de diciembre al 7 de enero, Villa de Leyva será nuevamente sede de una representación que combina tradición religiosa y puesta en escena.

El municipio presentará uno de los pesebres humanos más grandes del país, con actores, recreaciones temáticas y elementos que evocan los pasajes más reconocidos del nacimiento de Jesús.

La iniciativa busca mantener vivas las tradiciones decembrinas, atraer visitantes y ofrecer un espacio cultural que reúne historia y simbolismo.

La escenografía, integrada por estaciones distribuidas en distintos puntos del municipio, convierte el recorrido en una experiencia abierta al público y apta para todas las edades.

Conocida por su arquitectura colonial y su valor patrimonial, la población boyacense refuerza así su papel como destino turístico navideño. El pesebre vivo se suma a las actividades que cada año convocan a miles de turistas nacionales e internacionales en una de las temporadas más importantes del calendario local.

