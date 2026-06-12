Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Temporada de conciertos: Maná, Ozuna, John Summit, Slayer y Manuel Medrano, ¿cuándo? ¿dónde?

Las nuevas giras traerán al país propuestas de rock, música urbana, electrónica, metal y pop en distintos escenarios.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Coliseo MedPlus
Imagen Freepik

Colombia tendrá una agenda musical activa durante los próximos meses con presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

Los eventos tendrán lugar en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Cartagena. La oferta reunirá géneros como rock en español, música urbana, electrónica, metal y pop, lo que permitirá que distintos públicos encuentren opciones dentro de la cartelera nacional.

¿Cuándo se presentará Maná en Colombia?

Maná confirmó una presentación en Bogotá para el 28 de noviembre en el Vive Claro. El concierto será el único concierto de la banda mexicana en Colombia dentro de su gira “Vivir Sin Aire Tour”, creada para celebrar cuatro décadas de carrera.

El recorrido también pasará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México. En su presentación en Colombia, la agrupación incluirá varios de los temas que han marcado su historia dentro del rock en español.

Maná
Maná. Foto AFP

¿Cuándo llega Ozuna a Colombia con “Una Aventura World Tour”?

Ozuna regresará al país como parte de “Una Aventura World Tour”, una gira internacional con la que busca recorrer distintas etapas de su carrera y reencontrarse con sus seguidores.

El artista puertorriqueño tendrá dos fechas confirmadas en Colombia: el 5 de septiembre en Bogotá y el 4 de diciembre en Medellín. Ambos conciertos hacen parte de una gira que combina sus canciones más conocidas con nuevo material y una propuesta pensada para públicos masivos.

¿Qué pasó con la carrera de Ozuna?
(Foto de AFP/Michael Tran)

¿Dónde será el evento de John Summit en Bogotá?

John Summit se presentará el 10 de septiembre de 2026 en Chamorro City Hall, en Bogotá. El DJ y productor estadounidense llegará con una propuesta enfocada en el house y la música electrónica.

Su presentación representa una oportunidad para que el público colombiano viva un espectáculo que va más allá de una sesión de DJ. Sus conciertos se caracterizan por una alta carga visual, una selección musical dinámica y una conexión constante con la audiencia, elementos que lo han posicionado como uno de los referentes de la música electrónica contemporánea

¿Cuándo regresa Slayer a Colombia?

Slayer regresará a Colombia el 5 de diciembre con un concierto en Bogotá para celebrar los 40 años de “Reign In Blood”, uno de los álbumes más importantes del thrash metal.

La banda interpretará esta producción completa en una noche dirigida a los seguidores del metal. El evento contará con Kreator como invitado internacional y Ultra Legends como agrupación nacional de apertura.

¿Qué ciudades visitará Manuel Medrano con “Superior Tour”?

Manuel Medrano recorrerá varias ciudades colombianas con “Superior Tour”, una gira basada en su álbum “Superior” y en la celebración de sus diez años de carrera.

Las fechas confirmadas son: 13 de junio en Bucaramanga, 25 de junio en Medellín, 3 de julio en Cali, 18 de julio en Bogotá y 6 de agosto en Cartagena. En Bogotá, el artista hará parte del Concierto de Conciertos en el Parque Simón Bolívar.

Durante la gira, Medrano presentará canciones de su nuevo álbum y varios de sus éxitos más conocidos. Con esta serie de conciertos, el artista busca reencontrarse con el público colombiano y llevar su nueva etapa musical a distintos escenarios del país.

Entrevista a Manuel Medrano en los PNT
Manuel Medrano en los Premios Nuestra Tierra (Foto Prensa Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

los simpson sobre el mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Los Simpsons predicen la final del Mundial 2026 en curioso capítulo?

Los Simpsons han vuelto a llamar la atención con su predicción sobre lo que sería la final del Mundial 2026.

Túnez despidió a su técnico Mundial de fútbol

¡Primer despido en el Mundial 2026! Reconocida selección sacó a su técnico

La selección de Túnez tomó la drástica decisión apenas horas después de su debut en el Mundial 2026.

Hombre con un celular en la mano - Cinta de luto. Viral

Luisito Comunica reveló el último audio que recibió de Gaspi antes de su muerte

Luisito Comunica causó conmoción en redes sociales al mostrar las sentidas palabras que recibió de Gaspi, el creador de contenido que falleció.

Lo más superlike

Mariana Zapata y Juanda Caribe serían novios: hermano de la influencer lo confirmó Juanda Caribe

Hermano de Mariana Zapata confirmó que ella y Juanda Caribe son novios | VIDEO

El hermano de Mariana Zapata habría confirmado la relación de la influenciadora y Juanda Caribe y todo quedó en video.

Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años Yeison Jiménez

Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años: Lina Jiménez hizo emotiva confesión

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo