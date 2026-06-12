Temporada de conciertos: Maná, Ozuna, John Summit, Slayer y Manuel Medrano, ¿cuándo? ¿dónde?

Colombia tendrá una agenda musical activa durante los próximos meses con presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

Los eventos tendrán lugar en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Cartagena. La oferta reunirá géneros como rock en español, música urbana, electrónica, metal y pop, lo que permitirá que distintos públicos encuentren opciones dentro de la cartelera nacional.

¿Cuándo se presentará Maná en Colombia?

Maná confirmó una presentación en Bogotá para el 28 de noviembre en el Vive Claro. El concierto será el único concierto de la banda mexicana en Colombia dentro de su gira “Vivir Sin Aire Tour”, creada para celebrar cuatro décadas de carrera.

El recorrido también pasará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México. En su presentación en Colombia, la agrupación incluirá varios de los temas que han marcado su historia dentro del rock en español.

Maná. Foto AFP

¿Cuándo llega Ozuna a Colombia con “Una Aventura World Tour”?

Ozuna regresará al país como parte de “Una Aventura World Tour”, una gira internacional con la que busca recorrer distintas etapas de su carrera y reencontrarse con sus seguidores.

El artista puertorriqueño tendrá dos fechas confirmadas en Colombia: el 5 de septiembre en Bogotá y el 4 de diciembre en Medellín. Ambos conciertos hacen parte de una gira que combina sus canciones más conocidas con nuevo material y una propuesta pensada para públicos masivos.

(Foto de AFP/Michael Tran)

¿Dónde será el evento de John Summit en Bogotá?

John Summit se presentará el 10 de septiembre de 2026 en Chamorro City Hall, en Bogotá. El DJ y productor estadounidense llegará con una propuesta enfocada en el house y la música electrónica.

Su presentación representa una oportunidad para que el público colombiano viva un espectáculo que va más allá de una sesión de DJ. Sus conciertos se caracterizan por una alta carga visual, una selección musical dinámica y una conexión constante con la audiencia, elementos que lo han posicionado como uno de los referentes de la música electrónica contemporánea

¿Cuándo regresa Slayer a Colombia?

Slayer regresará a Colombia el 5 de diciembre con un concierto en Bogotá para celebrar los 40 años de “Reign In Blood”, uno de los álbumes más importantes del thrash metal.

La banda interpretará esta producción completa en una noche dirigida a los seguidores del metal. El evento contará con Kreator como invitado internacional y Ultra Legends como agrupación nacional de apertura.

¿Qué ciudades visitará Manuel Medrano con “Superior Tour”?

Manuel Medrano recorrerá varias ciudades colombianas con “Superior Tour”, una gira basada en su álbum “Superior” y en la celebración de sus diez años de carrera.

Las fechas confirmadas son: 13 de junio en Bucaramanga, 25 de junio en Medellín, 3 de julio en Cali, 18 de julio en Bogotá y 6 de agosto en Cartagena. En Bogotá, el artista hará parte del Concierto de Conciertos en el Parque Simón Bolívar.

Durante la gira, Medrano presentará canciones de su nuevo álbum y varios de sus éxitos más conocidos. Con esta serie de conciertos, el artista busca reencontrarse con el público colombiano y llevar su nueva etapa musical a distintos escenarios del país.