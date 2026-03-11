Sunset MX: la tardeada con experiencias que reunirá música y gastronomía

El próximo 14 de marzo de 2026 se realizará Sunset MX: la tardeada con experiencias, un evento que reunirá música, gastronomía y entretenimiento en una jornada que comenzará en la mañana y se extenderá hasta la madrugada en el restaurante Rancho MX en Cajicá.

La programación comenzará a las 11:00 a. m. y se extenderá hasta la 1:00 a. m., con más de trece horas continuas de música. Durante el evento, los asistentes podrán recorrer diferentes espacios diseñados para disfrutar de la música, compartir con amigos y probar distintas opciones de comida.

¿Qué ofrece Sunset MX: la tardeada con experiencias?

La programación musical comenzará con sonidos de Afro House, un género que mezcla música electrónica con influencias africanas y que se ha popularizado en escenarios y festivales alrededor del mundo.

Con el paso de las horas, el evento cambiará de ritmo para dar paso a géneros urbanos como reguetón y dancehall, estilos que actualmente dominan gran parte de las pistas de baile en América Latina.

La idea es que la música acompañe toda la jornada y vaya cambiando a medida que avanza el día. De esta forma, el público podrá vivir diferentes momentos musicales dentro del mismo evento.

A medida que avanza la tarde, el ambiente cambia y los ritmos se vuelven más urbanos. El reguetón y el dancehall toman protagonismo para mantener la pista activa durante la noche. La idea es que la música acompañe el ritmo natural del día: comenzar con energía y terminar con una celebración colectiva cuando llegue la madrugada.

El cartel de artistas estará encabezado por el colectivo Punto Parlante, que reúne a los DJs Tute, Vett, Rivera y Darkbit. Ellos serán los encargados de abrir el festival con una sesión de seis horas continuas. Más adelante se sumarán DJ Jekyll, DJ Mahecha y DJ Matta, quienes llevarán la fiesta hacia su punto más alto.

¿Por qué Sunset MX: la tardeada con experiencias busca convertirse en un evento clave?

La llegada de este evento ocurre en un momento en el que los festivales y las experiencias musicales han ganado protagonismo en el entretenimiento local. Cada vez más personas buscan espacios donde la música, la gastronomía y el ambiente se mezclen en un mismo plan.

Cajicá, ubicado a pocos minutos de Bogotá, se ha convertido en un punto estratégico para este tipo de encuentros. La cercanía con la ciudad y el entorno abierto permiten crear escenarios ideales para jornadas que comienzan en la mañana y se extienden hasta la madrugada.