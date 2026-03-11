Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Sunset MX: la tardeada con experiencias que reunirá música y gastronomía

El evento se realizará el 14 de marzo con DJs, comida y más de 13 horas de música.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
El próximo 14 de marzo de 2026 se realizará Sunset MX
El próximo 14 de marzo de 2026 se realizará Sunset MX

El próximo 14 de marzo de 2026 se realizará Sunset MX: la tardeada con experiencias, un evento que reunirá música, gastronomía y entretenimiento en una jornada que comenzará en la mañana y se extenderá hasta la madrugada en el restaurante Rancho MX en Cajicá.

La programación comenzará a las 11:00 a. m. y se extenderá hasta la 1:00 a. m., con más de trece horas continuas de música. Durante el evento, los asistentes podrán recorrer diferentes espacios diseñados para disfrutar de la música, compartir con amigos y probar distintas opciones de comida.

¿Qué ofrece Sunset MX: la tardeada con experiencias?

La programación musical comenzará con sonidos de Afro House, un género que mezcla música electrónica con influencias africanas y que se ha popularizado en escenarios y festivales alrededor del mundo.

Con el paso de las horas, el evento cambiará de ritmo para dar paso a géneros urbanos como reguetón y dancehall, estilos que actualmente dominan gran parte de las pistas de baile en América Latina.

La idea es que la música acompañe toda la jornada y vaya cambiando a medida que avanza el día. De esta forma, el público podrá vivir diferentes momentos musicales dentro del mismo evento.

A medida que avanza la tarde, el ambiente cambia y los ritmos se vuelven más urbanos. El reguetón y el dancehall toman protagonismo para mantener la pista activa durante la noche. La idea es que la música acompañe el ritmo natural del día: comenzar con energía y terminar con una celebración colectiva cuando llegue la madrugada.

El cartel de artistas estará encabezado por el colectivo Punto Parlante, que reúne a los DJs Tute, Vett, Rivera y Darkbit. Ellos serán los encargados de abrir el festival con una sesión de seis horas continuas. Más adelante se sumarán DJ Jekyll, DJ Mahecha y DJ Matta, quienes llevarán la fiesta hacia su punto más alto.

¿Por qué Sunset MX: la tardeada con experiencias busca convertirse en un evento clave?

La llegada de este evento ocurre en un momento en el que los festivales y las experiencias musicales han ganado protagonismo en el entretenimiento local. Cada vez más personas buscan espacios donde la música, la gastronomía y el ambiente se mezclen en un mismo plan.

Cajicá, ubicado a pocos minutos de Bogotá, se ha convertido en un punto estratégico para este tipo de encuentros. La cercanía con la ciudad y el entorno abierto permiten crear escenarios ideales para jornadas que comienzan en la mañana y se extienden hasta la madrugada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina Talento internacional

Falleció reconocido influencer junto a su familia tras ser arrastrados por corriente marina

Se confirmó el fallecimiento de reconocido influencer junto a su familia tras una inesperada corriente en el mar.

J Balvin y Belinda sorprenden al cantar en exclusiva fiesta de quinceañera en México J Balvin

J Balvin y Belinda aparecen en lujosa fiesta de 15 años que causa revuelo, ¿quién es la cumpleañera?

J Balvin y Belinda causan revuelo en redes tras aparecer en lujosa fiesta de 15 años en México.

Influencer murió durante un en vivo tras pedir ayuda en plena transmisión Influencers

Influencer murió durante un en vivo tras pedir ayuda en plena transmisión

Una influencer murió tras sufrir una emergencia de salud mientras realizaba una transmisión en vivo y pedía ayuda a las personas que estaban con ella.

Lo más superlike

"Apambichao", el nuevo sencillo de Maluma y Manuel Turizo Maluma

Manuel Turizo y Maluma se apoderan de las raíces caribeñas con su colaboración "Apambichao"

Los ritmos caribeños representan el sabor de Colombia, es por ello que Maluma y Manuel Turizo los utilizaron su nuevo sencillo "Apambichao"

Inicio de los 15 años de Isabella: así luce el lujoso lugar del evento de la hija de Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Inicio de los 15 años de Isabella: así luce el lujoso lugar del evento de la hija de Andrea Valdiri

Karina García reveló cuánto cuesta el peluche que recibió Mariana Zapata en el congelado Karina García

Karina García reveló cuánto cuesta el peluche que recibió Mariana Zapata en el congelado

Reconocido actor causa preocupación tras caer de un tercer piso y ser hospitalizado de urgencia Talento internacional

Reconocido actor causa preocupación tras caer de un tercer piso y ser hospitalizado de urgencia

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?