Solèy ilumina el Orquideorama y Brejcha presenta ‘Red in the Desert’ antes de su regreso

Solèy iluminará Medellín, mientras Boris Brejcha presenta nuevo sencillo antes de su esperado regreso a Colombia.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Coliseo MedPlus
Imagen Freepik

¿Qué trae Solèy al Orquideorama en su edición en Medellín?

El 30 de noviembre, el emblemático Orquideorama acogerá una edición que reunirá a figuras internacionales del circuito electrónico.

El cartel incluirá a Moblack, Franky Wah, Wakyn, Arymé junto a Avo, Sinego, 2nomads, Spijker y Aura con Marisoul, quienes ofrecerán un recorrido por sonidos provenientes de África, el Caribe y el Mediterráneo.

La propuesta se distingue por integrar elementos visuales, iluminación y arquitectura natural para construir una atmósfera inmersiva.

El diseño del evento aprovecha la estructura del Orquideorama, donde la música se integra con las formas geométricas y la vegetación circundante, dando lugar a una experiencia que destaca por su carácter sensorial.

Solèy llega como parte de su gira global, una ruta que ha pasado por ciudades emblemáticas de la electrónica.

Su arribo a Medellín consolida la presencia de la ciudad en el panorama internacional de eventos culturales que combinan música y naturaleza.

¿En qué consiste “Red in the Desert”, el reciente estreno de Brejcha?

El productor y DJ Boris Brejcha, considerado una de las figuras más influyentes del sonido High-Tech Minimal, dio a conocer su más reciente tema, “Red in the Desert”, una colaboración con la cantante británica Poppy Baskcomb.

El lanzamiento antecede su regreso a los escenarios colombianos, donde presentará su nueva gira mundial.

El sencillo está acompañado de un videoclip grabado en un paraje desértico de España, un territorio que ha servido de locación para grandes producciones audiovisuales internacionales.

El artista regresará a Colombia con dos presentaciones: el 5 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá y el 6 de diciembre en el Estadio Cincuentenario en Medellín.

Esta gira promete un espectáculo de gran formato que combina producción visual, nuevos temas y algunos de los clásicos de su repertorio.

El tour contará con la participación de Moritz Hofbauer y del dúo Frieder & Jakob, quienes acompañarán al productor en un montaje que busca llevar la experiencia del High-Tech Minimal a un nivel más inmersivo.

