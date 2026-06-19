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Maluma estrena “Las Muñequitas Remix”, Penelope Robin “Diosa de Cien Colores” y Mylan lanza “Cómo cambias”

Los artistas llegan con nuevas propuestas dentro de la música latina.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Nuevos estrenos musicales
Imagen Freepik

La escena musical latina suma nuevos estrenos con propuestas de artistas que atraviesan momentos distintos en sus carreras. Maluma se une a Mr. Plata y El Americano 4KT en “Las Muñequitas Remix”, Penelope Robin presenta “Diosa de Cien Colores” y Mylan lanza “Cómo cambias”, su nuevo sencillo bajo Royalty Records.

¿Qué aporta Maluma a “Las Muñequitas Remix”?

Maluma participa en “Las Muñequitas Remix” junto a Mr. Plata y El Americano 4KT. La canción original ganó fuerza de manera orgánica desde el Pacífico colombiano y ahora suma la voz de uno de los artistas colombianos con mayor alcance internacional.

La colaboración representa una oportunidad para ampliar la visibilidad del tema y conectarlo con públicos más diversos. Para Mr. Plata y El Americano 4KT, la llegada de Maluma supone un impulso importante dentro del género urbano.

Mr. Plata destacó que trabajar con el artista antioqueño fue una experiencia positiva para su carrera. Según explicó, la colaboración se dio tras el contacto entre equipos y dejó una buena impresión por el trato recibido durante el proceso.

¿Qué fue lo que le afectó a Maluma?
Maluma (Foto de AFP)

¿Qué propone Penelope Robin en “Diosa de Cien Colores”?

Penelope Robin estrena “Diosa de Cien Colores”, una canción enfocada en la autenticidad y la libertad de mostrarse sin miedo a ser diferente. El sencillo marca el inicio de una nueva etapa creativa para la artista.

La cantante, compositora y productora nació en Miami y está radicada en Colombia. El tema fue escrito junto a Christopher Robin Rodríguez y Alejandro Vélez Suárez, mientras que la producción estuvo a cargo de la propia artista.

El lanzamiento coincide con las celebraciones Pride en Colombia. Además, Penelope Robin tiene previstas presentaciones en escenarios de Bogotá como Plaza de Bolívar y Theatron, dos espacios importantes dentro de la agenda cultural.

Penélope Robin habló sobre “Dulce Maldición”
Penélope Robin presentó su nuevo lanzamiento. Foto Canal RCN

¿De qué trata “Cómo cambias”, el nuevo sencillo de Mylan?

Mylan presenta “Cómo cambias”, una canción que habla sobre la rapidez con la que pueden cambiar las emociones dentro de una relación. El artista aborda situaciones en las que una persona modifica su actitud por sentimientos como la rabia o la frustración.

Musicalmente, el sencillo mezcla afrobeat con elementos urbanos. Esta combinación mantiene la línea experimental que Mylan ha venido desarrollando en su propuesta artística.

El tema llega acompañado de un visualizer con estética caribeña y cotidiana. En la pieza visual, el cantante aparece junto a una coprotagonista en una mesa al aire libre, mientras la letra se apoya en viñetas que refuerzan la conversación de la canción.

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