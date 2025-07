Tras conocer el fallecimiento de su compañero de equipo en el Liverpool, Diogo Jota, y de su hermano André, el futbolista colombiano Luis Díaz se pronunció en las últimas horas y expresó sus condolencias a los familiares, y a su vez se mostró afectado luego de recibir la triste noticia.

Jota, de 28 años, y André, de 31, viajaban juntos cuando el vehículo en el que se desplazaban “se salió de la vía y volcó”, según informó la Guardia Civil. Ambos hermanos fueron hallados sin vida por los servicios de emergencia a su llegada al lugar.

Por su parte, el jugador colombiano hizo una publicación a través de su cuenta de Instagram en la que, con un sentido mensaje, se despidió de quien fue su compañero en el equipo inglés.

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida”, fueron las palabras que el extremo izquierdo agregó a la descripción del post.